Проститутки пообещали не повышать цены на услуги из-за роста курса доллара

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Работницы сферы секс-услуг пообещали не повышать цены из-за роста курса доллара, так как мужчины в попытках снять стресс всё чаще стали жаловаться на ставку Центробанка и взлетевший курс американской валюты. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Со слов топ-проституток, за последние дни спрос на их услуги вырос на 20%. Однако вместо прелюдий клиенты чаще говорят об экономической ситуации в мире. По словам психолога Ийи Лемман, сегодня услуги проституток обозначают не веселье и отдых, а, скорее, один из способов снять стресс.
Однако есть и такие работницы, которые наоборот стали серьезно завышать цены. По их мнению, им не будут оставлять чаевые, что напрямую влияет на их заработок. Среди тех и других есть и особо продуманные — некоторые представительницы древнейшей профессии ежедневно сохраняют курс доллара и требуют утверждаться по иностранной валюте, но платить и переводить рублём.
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«Девушки не хотят повышать стоимость услуги, потому что растёт и спрос. Плюсом — ставка на щедрость клиентов, которые всегда могут накинуть сверху или округлить сумму», — пояснила специалист.
Однако есть и такие работницы, которые наоборот стали серьезно завышать цены. По их мнению, им не будут оставлять чаевые, что напрямую влияет на их заработок. Среди тех и других есть и особо продуманные — некоторые представительницы древнейшей профессии ежедневно сохраняют курс доллара и требуют утверждаться по иностранной валюте, но платить и переводить рублём.
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Екатерина Коршунова