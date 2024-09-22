В Петербурге накрыли секс-вечеринку с билетами за 700 тысяч рублей

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В Петербурге накрыли секс-вечеринку с входными билетами почти за 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в субботу вечером полицейских вызвали в отель «Трезини», где должна была состояться «ночь искушений INFERNO». По словам организаторов мероприятия, все гости смогут открыть для себя новый мир «без сковывающих правил и границ». Каждый гость проходил процедуру одобрения от организаторов.
В правилах мероприятия сказано, что запрещено пользоваться телефонами, трогать гостей без их согласия и любые формы порнографии. Также указан дресс-код – девушки должны быть в чёрных платьях, а мужчины в смокингах. Но главным элементом образа должна была стать чёрная маска.
Стоимость билетов начиналась от 35 тысяч рублей для девушек и 145 тысяч рублей для мужчин. Стоимость максимального тарифа для пары составила 695 тысяч рублей.
Общественники узнали о проведении такого рода мероприятия и до его начала вызвали полицию. Когда правоохранители ворвались в здание, они обнаружили там уже собравшихся гостей, а также фаллоимитаторы, эротические смазки и другие атрибуты для секс-вечеринки.
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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
В правилах мероприятия сказано, что запрещено пользоваться телефонами, трогать гостей без их согласия и любые формы порнографии. Также указан дресс-код – девушки должны быть в чёрных платьях, а мужчины в смокингах. Но главным элементом образа должна была стать чёрная маска.
Стоимость билетов начиналась от 35 тысяч рублей для девушек и 145 тысяч рублей для мужчин. Стоимость максимального тарифа для пары составила 695 тысяч рублей.
Общественники узнали о проведении такого рода мероприятия и до его начала вызвали полицию. Когда правоохранители ворвались в здание, они обнаружили там уже собравшихся гостей, а также фаллоимитаторы, эротические смазки и другие атрибуты для секс-вечеринки.
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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
Анастасия Чинкова