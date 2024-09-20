Депутата КПРФ уличили в заказе проститутки в Госдуму

Фото: istockphoto/FernandoQuevedo
В сети появилось видео с участием якобы проститутки и похожего на депутата Госдумы политика. Авторы утверждают, что женщина по найму предположительно ублажает члена партии КПРФ непосредственно в стенах парламента.
Видео предположительной встречи депутата с проституткой опубликовал канал SHOT. Не исключено, что это сгенерированный нейросетью дипфейк. Однако видео проверяют.
На кадрах из рабочего кабинета мужчина предлагает девушке сесть к нему «на коленочку». Девушка в откровенном белом наряде в сеточку держит в руках кружку и открыто кокетничает. Далее дама по вызову садится перед клиентом на стул, а тот расстегивает штаны. Примерно треть кадра занимает флаг КПРФ.
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«В КПРФ подтвердили SHOT, что видео они уже посмотрели и «проводят работу». Представители партии рассматривают версию, что оно могло быть сгенерировано нейросетью», — пишет издание.
На кадрах из рабочего кабинета мужчина предлагает девушке сесть к нему «на коленочку». Девушка в откровенном белом наряде в сеточку держит в руках кружку и открыто кокетничает. Далее дама по вызову садится перед клиентом на стул, а тот расстегивает штаны. Примерно треть кадра занимает флаг КПРФ.
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Лия Мурадьян