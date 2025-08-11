Daily Mail: США грозит мощнейшее землетрясение и цунами
Британское издание Daily Mail предупредило о надвигающейся угрозе мощнейшего землетрясения магнитудой свыше девяти баллов. За ним последует огромное цунами, которое обрушится на прибрежную зону Соединенных Штатов.
В ходе исследования в Каскадной зоне субдукции были обнаружены признаки геостатической активности, в частности, четыре огромных сегмента разлома, которые простираются на расстояние 970 километров от Канады до Калифорнии.
По информации издания, подземные толчки могут привести к серьёзным последствиям, таким как разрушение инфраструктуры и загрязнение воды и воздуха. Последний раз подобное событие произошло в 1700 году.
