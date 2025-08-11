Daily Mail: США грозит мощнейшее землетрясение и цунами

11 августа 2025, 08:07

Фото: iStock/kurosuke

Британское издание Daily Mail предупредило о надвигающейся угрозе мощнейшего землетрясения магнитудой свыше девяти баллов. За ним последует огромное цунами, которое обрушится на прибрежную зону Соединенных Штатов.