Достижения.рф

Владивосток сдвинулся к югу после мощного землетрясения на Камчатке

Ученый Шестаков: Владивосток сдвинулся к югу после землетрясения на Камчатке
Фото: iStock/saiko3p

Землетрясение, произошедшее 30 июля в 170 километрах от Камчатки, вызвало значительные движения земной коры. Об этом в беседе с ТАСС сообщил профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Николай Шестаков.



По его словам, даже на расстоянии более 2300 километров, во Владивостоке, было зафиксировано смещение земной поверхности – город сдвинулся примерно на пять сантиметров в южном направлении, а затем вернулся обратно. Такое явление говорит о мощи и масштабах сейсмического события.

Кроме того, горные массивы на южной части Камчатского полуострова сместились на два метра в юго-восточном направлении.

Учёные предупреждают, что ощутимые подземные толчки могут продолжаться ещё как минимум месяц, поэтому жители региона должны сохранять бдительность.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0