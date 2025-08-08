Владивосток сдвинулся к югу после мощного землетрясения на Камчатке
Землетрясение, произошедшее 30 июля в 170 километрах от Камчатки, вызвало значительные движения земной коры. Об этом в беседе с ТАСС сообщил профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Николай Шестаков.
По его словам, даже на расстоянии более 2300 километров, во Владивостоке, было зафиксировано смещение земной поверхности – город сдвинулся примерно на пять сантиметров в южном направлении, а затем вернулся обратно. Такое явление говорит о мощи и масштабах сейсмического события.
Кроме того, горные массивы на южной части Камчатского полуострова сместились на два метра в юго-восточном направлении.
Учёные предупреждают, что ощутимые подземные толчки могут продолжаться ещё как минимум месяц, поэтому жители региона должны сохранять бдительность.
