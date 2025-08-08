Владивосток сдвинулся к югу после мощного землетрясения на Камчатке

08 августа 2025, 11:38

Ученый Шестаков: Владивосток сдвинулся к югу после землетрясения на Камчатке

Землетрясение, произошедшее 30 июля в 170 километрах от Камчатки, вызвало значительные движения земной коры. Об этом в беседе с ТАСС сообщил профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Николай Шестаков.