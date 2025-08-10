Достижения.рф

Землетрясение зафиксировали на западе Турции

Подземные толчки землетрясения в Турции ощущались в Стамбуле
Фото: Istock/allanswart

В западной части Турции произошло землетрясение, отголоски которого почувствовали жители Стамбула, сообщает РИА Новости.



Согласно данным, сейсмическая активность была зафиксирована в 19:55 по местному времени (совпадает с московским) и продолжалась примерно 20–30 секунд.

В некоторых домах раскачивались люстры и мебель, а часть горожан вышла на улицу.

Смартфонные приложения предупредили о приближающихся толчках за несколько секунд до их начала.

Софья Метелева

