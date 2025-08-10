Землетрясение зафиксировали на западе Турции
Подземные толчки землетрясения в Турции ощущались в Стамбуле
В западной части Турции произошло землетрясение, отголоски которого почувствовали жители Стамбула, сообщает РИА Новости.
Согласно данным, сейсмическая активность была зафиксирована в 19:55 по местному времени (совпадает с московским) и продолжалась примерно 20–30 секунд.
В некоторых домах раскачивались люстры и мебель, а часть горожан вышла на улицу.
Смартфонные приложения предупредили о приближающихся толчках за несколько секунд до их начала.
