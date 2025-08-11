На Солнце зафиксировали взрывной выброс плазмы

11 августа 2025, 01:39

Фото: iStock/murat4art

Мощный взрывной выброс плазмы произошел на Солнце. Он охватил площадь диаметром около полумиллиона километров и затронувший сразу несколько активных областей в западном звезды. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.





По данным ученых, событие имело комплексный и очень быстрый характер.





«Всего событием была охвачена площадь диаметром около полумиллиона километров (треть видимого солнечного диска). Плазма была выброшена точно в плоскости расположения планет», — объяснили в Telegram-канале «Космическая погода — xras.ru».