На Солнце зафиксировали взрывной выброс плазмы
Мощный взрывной выброс плазмы произошел на Солнце. Он охватил площадь диаметром около полумиллиона километров и затронувший сразу несколько активных областей в западном звезды. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным ученых, событие имело комплексный и очень быстрый характер.
«Всего событием была охвачена площадь диаметром около полумиллиона километров (треть видимого солнечного диска). Плазма была выброшена точно в плоскости расположения планет», — объяснили в Telegram-канале «Космическая погода — xras.ru».Основной центр взрыва, идентифицированный как область 4168, находился на значительном угловом удалении от направления на Землю. Однако лаборатория предупредила, что часть вторичных центров, вовлеченных в событие, расположена в опасной близости к линии Солнце-Земля.
Прямые измерения уже фиксируют признаки движения части выброшенного вещества и магнитных полей в направлении нашей планеты.