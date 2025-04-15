Daily Mail: У мужчины случился разрыв аневризмы из-за активности при похмелье

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Врачи не выявили у жителя Китая признаков аневризмы, приняв симптомы за похмелье, и три месяца лечили его от неправильной болезни, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на Journal of Medical Case Reports.
Уточнялось, что 33-летний мужчина заметил странные отеки, которые появились у него на лице после употребления алкоголя. Он сразу обратился к медикам. В больнице его обследовали, но сердечных патологий не выявили, посчитав, что причиной стал высокий уровень белка.
Но состояние мужчины ухудшалось, и спустя три месяца он попал в больницу с явными признаками сердечной недостаточности. После обследований выяснилось, что у него случился разрыв аневризмы синуса Вальсальвы. Эта угрожающая жизни болезнь обычно является врожденной, однако медики полагают, что в данном случае ее спровоцировала интенсивная физическая активность во время похмелья.
Дабы устранить последствия разрыва аневризмы, медицинские работники провели операцию. После этого мужчина начал восстанавливаться.
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Но состояние мужчины ухудшалось, и спустя три месяца он попал в больницу с явными признаками сердечной недостаточности. После обследований выяснилось, что у него случился разрыв аневризмы синуса Вальсальвы. Эта угрожающая жизни болезнь обычно является врожденной, однако медики полагают, что в данном случае ее спровоцировала интенсивная физическая активность во время похмелья.
Дабы устранить последствия разрыва аневризмы, медицинские работники провели операцию. После этого мужчина начал восстанавливаться.
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Ольга Енгалычева