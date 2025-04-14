Отсидевший за убийство житель Владивостока зарабатывает на мерче с жертвой

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Следственный комитет проверяет информацию о том, что житель Владивостока Виктор Коэн, осуждённый за убийство 26-летней подруги Галины Колядзинской, в тюрьме вёл трансляции, в которых негативно высказывался о своей жертве, а после освобождения начал зарабатывать на мерче с «маньячной» тематикой.
Как сообщает «Лента.ру», мужчина выпускал футболки с принтами, изображающими мясорубку, с помощью которой он измельчил останки подруги, записывал юмористические ролики, например, что делать, если вы расправились с человеком. Коэн заявил, что не понимает поднявшегося общественного резонанса.
Также известно, что на него составлен административный протокол по статье за мелкое хулиганство.
Напомним, что Галина Колядзинская пропала во Владивостоке в 2011 году. Её парень Коэн признался в совершении преступления. Он рассказал силовикам, что расчленил её и сжёг в лесу. Мужчина был осуждён почти на 10 лет.
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Также известно, что на него составлен административный протокол по статье за мелкое хулиганство.
Напомним, что Галина Колядзинская пропала во Владивостоке в 2011 году. Её парень Коэн признался в совершении преступления. Он рассказал силовикам, что расчленил её и сжёг в лесу. Мужчина был осуждён почти на 10 лет.
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Анастасия Чубина