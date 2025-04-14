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Отсидевший за убийство житель Владивостока зарабатывает на мерче с жертвой

Отсидевший за убийство подруги Коэн выпустил мерч с жертвой, его проверяет СК
Фото: iStock/Tunatura

Фото: iStock/Tunatura

Следственный комитет проверяет информацию о том, что житель Владивостока Виктор Коэн, осуждённый за убийство 26-летней подруги Галины Колядзинской, в тюрьме вёл трансляции, в которых негативно высказывался о своей жертве, а после освобождения начал зарабатывать на мерче с «маньячной» тематикой.
Как сообщает «Лента.ру», мужчина выпускал футболки с принтами, изображающими мясорубку, с помощью которой он измельчил останки подруги, записывал юмористические ролики, например, что делать, если вы расправились с человеком. Коэн заявил, что не понимает поднявшегося общественного резонанса.

Также известно, что на него составлен административный протокол по статье за мелкое хулиганство.

Напомним, что Галина Колядзинская пропала во Владивостоке в 2011 году. Её парень Коэн признался в совершении преступления. Он рассказал силовикам, что расчленил её и сжёг в лесу. Мужчина был осуждён почти на 10 лет.

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#ск рф
«Ориентироваться на серьёзность»: Гороскоп с 14 по 20 апреля для всех знаков зодиака
14 апреля 2025, 15:31

Фото: iStock/Oksana Lyskova

В сфере карьеры необходима предприимчивость. Хорошее время для проявления активности и освоения нового опыта.
В любви надо стремиться к стабильности, ориентироваться на серьёзность и ответственность.

В сфере здоровья желательно придерживаться распорядка. Важно обратить внимание на здоровый образ жизни, поддерживать полезные привычки. Благоприятны разгрузочные дни и диеты.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну в личностном росте поможет самоанализ и изучения своих эмоциональных реакций. Ему надо расширять свое мировоззрение и быть любознательным.

Телец неожиданно для себя найдёт решение, которое раньше не замечал. Он увидит новые возможности и воспользуется ими.

Близнецам надо поддерживать хорошее настроение и бодрость духа. Им хорошо активно отдыхать.

Раку пора расслабиться. Ему нужно проявить заботу о своих близких, домашних питомцах. Благоприятно создавать уют дома.

Льва выручит его обаяние и оптимизм. Он получит необходимую ему протекцию и поддержку.

Деве надо тщательно планировать дела, пользоваться записной книжкой. Так ей будет легче со всем справляться.

Весам надо быть дружелюбнее и с большей теплотой относиться к любимым. Умение восхищаться и подмечать прекрасное поддержит хорошее настроение.

Скорпиону многое удастся. Он воплотит свои идеи и желания в жизнь. Значительное продвижение будет во всех сферах его жизни.

У Стрельца неделя будет интенсивной и активной. Он переделает много дел. Его ждёт удача.

Козерогу надо интеллектуально трудиться. Его мысли будут ясными, а идеи найдут поддержку. Он приобретёт новые знакомства.

Водолею надо контролировать свои эмоции, проявлять сдержанность и такт. Умственная деятельность будет продуктивной.

Рыбам нужно быть терпеливее и настойчивее. Им желательно настроить себя на выполнение обязательной рутинной работы, не избегать её.

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Пасха 2025 в России: когда отмечается, история, суть и традиции великого праздника
14 апреля 2025, 15:19

Фото: Istock/Alina Chernyshova

Скоро православные верующие будут отмечать самый главный и великий праздник — Пасху. Согласно статистике, это третье по популярности торжество в России. Про его историю и традиции расскажет «Радио 1».

Когда отмечается Пасха в 2025 году в России


В этом году православные и католики будут отмечать Пасху в один день. Такое случается не каждый год. В XXI веке это происходило только семь раз.

Православная Пасха


Праздник Пасхи или Светлое Христово Воскресение — это главное событие в жизни верующего человека. Торжество является переходящим и его дата не установлена в какой-то из дней. В этом году праздник выпадает на 20 апреля.

Католическая Пасха


Разница в определении даты празднования Пасхи у католиков и православных возникла после того, как Римско-католическая церковь провела календарную реформу в 1582 году. Папа Григорий ввел григорианский календарь (новый стиль), а Православная церковь продолжила отмечать церковные праздники по старому, юлианскому, календарю. Католическая Пасха, как и православная, отмечается 20 апреля.

Суть праздника


Для православных людей Пасха — самый важный праздник в церковном году (у католиков — второй после Рождества). Он символизирует очищение от грехов, переход от смерти к вечной жизни. Иисус Христос принёс себя в жертву ради того, чтобы люди получили прощение грехов и могли попасть в рай после земной жизни.

Фото: Istock/TETYANA LYAPI

Как появилась Пасха


История Пасхи ведет к древним иудейским праздникам, связанных с уходом евреев из Египта. Слово «Пасха» пришло из еврейского «Песах», что означает «проходить мимо». А у христиан Пасха получила новый смысл — день, когда Христос, Сын Божий, воскрес на третий день после своей казни, тем самым «освободив» человечество от греха и смерти. Отмечать Пасху начали ещё апостолы: тогда она совпадала с еврейским Песахом, хотя традиции отличались. Впервые этот праздник стали отмечать в Иерусалиме ещё в I веке нашей эры. Сначала он был привязан к иудейскому календарю, но позже получил свою дату — первое воскресенье после весеннего полнолуния.

Подготовка к Пасхе


Чтобы подготовиться к Пасхе следует выполнить некоторые шаги:
  • Уборка в доме.
  • Соблюдение поста.
  • Время с близкими и отпускание всех обид.
  • Подготовка праздничных блюд.
  • Посещение пасхальных богослужений.

Пасхальный пост


В России после Масленицы начинается Великий пост, который заканчивается перед Пасхой. Он является одним из самых продолжительных и долгих. Традиция появилась примерно в III веке как напоминание о том, что Иисус Христос провёл 40 дней в пустыне, постясь. Великий пост делится на две части: шесть недель — это Четыредесятница, символизирует 40 дней в пустыни. Следующая — Седмица — последние дни жизни Иисуса. Суть поста — покаяние и борьба со своими страстями. В 2025 Великий пост длится 17 дней с 3 по 20 марта.

Схождение Благодатного огня 2025 в Иерусалиме: дата, суть и значение для верующих
Схождение Благодатного огня 2025 в Иерусалиме: дата, суть и значение для верующих

Что можно и нельзя делать


На Пасху нельзя делать следующие вещи:
  • Заниматься уборкой.
  • Стричь волосы.
  • Мыться в бане.
  • Вступать в конфликты.
  • Злоупотреблять алкоголем.
  • Поминать усопших.
  • Венчаться.

Как и зачем красить яйца на Пасху


В России принято красить яйца, печь куличи и готовить творожную пасху. Эти символы имеют значение: яйцо символизирует новую жизнь, кулич — хлеб небесный, а пасха — гроб Господень. Яйца красят, используя разные средства и приемы: начиная от луковой шелухи, заканчивая специальными красителями.

Фото: Istock/Ivan Kukin

Почему Пасха празднуется каждый год, но в разные дни


Это связано с тем, что день празднования Пасхи привязан к солнечно-лунному календарю и для его определения используется сложная система расчета. По церковной традиции, согласно правилу I Вселенского Собора 325 года, христианская Пасха должна проходить в первое воскресенье после первого полнолуния и весеннего равноденствия. Согласно канонам Православной церкви, этот праздник не должен быть раньше иудейской Пасхи или совпадать с ней.

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#яйца
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Схождение Благодатного огня 2025 в Иерусалиме: дата, суть и значение для верующих
14 апреля 2025, 13:46

Храм Гроба Господня (Фото: РИА Новости/Вячеслав Татарковский)

Схождение Благодатного огня — событие, которое с особым трепетом ждут верующие перед главным праздником Пасхи. Про благодатный огонь и церемонию сошествия расскажет «Радио 1».

Когда схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2025 году

Каждый год в Страстную субботу христиане по всему миру ждут схождения Благодатного огня. В 2025-ом году это произойдет 19 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Считается, что он находится на том самом месте, где был погребен и воскрес Иисус Христос. Храм построил римский император Константин I.


Что такое Благодатный огонь

Благодатный огонь для верующих является символом воскрешения Христа. Сейчас церемония, на которую съезжаются люди со всего мира, призвана объединять людей — не важно, на каком языке они говорят, важно единство веры.

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Как появилось чудо Пасхи

Считается, что первым свидетелем этого явления был апостол Петр. Он узнал о Воскрешении Христа и отправился к месту, где его погребли. Там он увидел яркий свет, который освещал гробницу. Впервые письменное упоминание о схождении Благодатного огня датируется IV веком. Уже тогда паломники говорили о чуде света, который не сходит с неба, а рождается в самой гробнице Иисуса Христа. Но особенно активно источники упоминают явление с IX века — именно тогда оно стало восприниматься как ежегодное, повторяющееся и неизменное.

Суть схождения Благодатного огня

Для христиан огонь является символом надежды на будущее. Согласно приметам и поверьям, что если люди не дождутся огня в назначенный день, то на Земле наступит страшный суд. Такие дни уже были в 1101, 1579 и 1923 годах.

(Фото: РИА Новости/Фонд Андрея Первозванного)

Как выглядит церемония

С самого начала крестный ход три раза обойдет вокруг храма, после внутрь алтаря войдут Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит. Перед этим они разоблачаются, чтобы все увидели, что у них нет никаких средств для разведения огня. Затем двери закрываются и все люди вокруг молятся. При этом никто не знает за сколько огонь сойдет к людям. После чуда Иерусалимский патриарх зажигает от него лампаду и 33 свечи, которые символизируют годы жизни Христа. Огонь выносят к верующим из Кувуклии. Некоторые очевидцы говорят, что в первые секунды огонь не обжигает.

Почему Благодатный огонь не обжигает

Верующие считают, что в первые 33 минуты (символически — по числу лет земной жизни Христа) Благодатный огонь не обладает обычными физическими свойствами огня — он не обжигает кожу, не воспламеняет одежду, не причиняет боли. Люди подносят его к лицу, умываются им, проводят по бороде, волосам. Некоторые описывают это как «божественное сияние», как «живой свет», а не огонь в привычном понимании. Церковное объяснение гласит: это чудо, подтверждение Божественного присутствия, символ нерукотворного света Воскресения. Не обжигающий огонь — знак милости и любви Божией, нисходящей к людям.

(Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Когда Благодатный огонь будет в России в 2025 году

Каждый год огонь доставляют в разные страны. В этом году он будет привезен специальным рейсом к вечерней службе 19 апреля в храм Христа Спасителя. Организацией доставки с 2003 года занимается Фонд Андрея Первозванного. После представители епархий доставят огонь в различные города страны, в том числе в Архангельск, Владимир, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань, Новосибирск, Омск, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Челябинск и другие. В Москве Благодатный огонь можно будет получить в 15 храмах.

Что можно и нельзя делать

  • В этот день нельзя ссориться. Принято забывать старые обиды и прощать тех, с кем в ссоре.
  • Нельзя быть скупым.
  • Запрещено есть мясо и пить алкоголь.
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#крестный ход
#церковь
#приметы
#традиции
#православие
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Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на ближайшей неделе
Синоптик Шувалов: в Москве будет почти позднемайская погода
14 апреля 2025, 13:39

Фото: iStock/yulenochekk

Начало апреля не сильно радовало погодой москвичей и жителей области, однако сейчас ситуация улучшается.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что официальный прогноз гидрометцентра дает на четверг пятницу 20, 25 градусов.

«Теплую одежду можно убирать. 20, 22 градуса будет ощущаться как раз со среды. Уже сегодня ожидается около 15 днем, завтра примерно 17, 18, а там уже выше и выше. Что касается солнца, осадков и всего прочего, то солнце будет в избытке», — сказал синоптик.

По его словам, сильных осадков больше не будет, а впереди — почти позднемайская погода.

«Похолодания планируется примерно на последнюю пятидневку апреля, но я не думаю, что она будет столь яростной и лютой, как это было со снегопадами и хорошими морозами прошедшей недели», — сообщил Шувалов.

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#прогноз
#природа
#синоптики
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«Прямо в сердце Ваши слова»: переживающая за мужа в коме Симоньян поблагодарила за поддержку
Маргарита Симоньян поблагодарила за поддержку в связи с комой мужа
14 апреля 2025, 13:34

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян сейчас переживает тяжёлый период – уже несколько месяцев её муж Тигран Кеосаян находится в коме. Поддержка близких и подписчиков очень помогают журналистке.
В своём Telegram-канале главред RT поделилась вдохновляющей историей одной из подписчиц. Симоньян ответила ей: «Прямо в сердце мне Ваши слова».

Супруга Кеосаяна поделилась комментарием подписчицы, которая рассказала о своей бабушке, которая тоже находилась в коме, но смогла выкарабкаться. Этим рассказом подписчица решила подбодрить Симоньян и вселить ей веру в лучшее.

«Маргарита! Поверьте, человек – это боевая машина… Моя бабушка в возрасте 75 лет в 80-х годах лежала в коме 3 месяца. Мама, главный врач и вообще врачебная семья с бабулей попрощались… Но! Сама вдруг проснулась и прекрасно прожила ещё 10 лет. Вообще никаких изменений не было. Сказала: „Меня туда не берут!“ Я сама всё видела своими глазами! Сил Вам! Всё будет лучше, чем вы думаете!», – поделилась поклонница.
Симоньян очень тронула эта история, которая, по её словам, оставила след в душе.

Напомним, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть в конце декабря 2024 года. С тех пор он находится в коме. О проблемах с сердцем у телеведущего известно давно – в 2008 и 2010 годах он перенёс два инфаркта.

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