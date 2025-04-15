Фото: iStock/cotuvokne
В России участились случаи укусов клещей. К примеру, в Кемеровской области с начала сезона только официально зарегистрировали 111 пострадавших, 39 из которых — дети, сообщает региональный Роспотребнадзор. В ведомстве заверили, что акарицидная обработка территорий уже началась.
«Риск встретить клеща высок. Например, житель Киселевска снял четырех найденных на себе и одежде паразитов, хотя не выезжал за город. Об этом он рассказал в соцсетях. Стоит учитывать, что есть еще определенное количество жителей Кузбасса, которые просто находили клещей на одежде или на риск здоровью занимались самолечением», — передает «Сiбдепо».В то же время в Москве вовсю идет мониторинг природных территорий, где раньше фиксировались случаи нападения клещей. Как сообщает АГН «Москва», столичный Роспотребнадзор проверяет парки «Лосиный», «Кусковский», лесопарки «Лосиный остров», «Серебряный бор», лесопарковые зоны в ТиНАО. Санитарные врачи подчеркивают, что Москва не является городом, где распространяется клещевой вирусный энцефалит.
«В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки», — приводит агентство сообщение ведомства.Читайте также:
Врач рассказал, к чему может привести укус зараженного клеща
Ветеринар раскрыла, как уберечь собаку от клещей
Подмосковных жителей предупредили о раннем пробуждении клещей
Данил Пономарев