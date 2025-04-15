«Лечение симптомов, а не болезни»: в России выступили против запрета коллекторов

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Законопроект о запрете для кредиторов уступать права по договору займа третьим лицам, в том числе третьим лицам, — это лечение симптомов, а не болезни. Об этом заявил научный сотрудник Института стран СНГ, экономист Александр Дудчак. По его мнению, у банков мало средств борьбы с должниками, потому они вынуждены обращаться к коллекторам, «которые порой ведут себя как полицаи во время войны».
«Бороться нужно с самой болезнью, а не с ее последствиями, когда человек уже набрал огромное количество кредитов и фактически попал в кабалу. Если спрос на услуги коллекторских агентств неуклонно растет, это означает, что население в массе своей живет все хуже, а уровень его жизни падает. <…> Одним из последствий принятия этого закона может стать то, что банки просто начнут «зашивать» в кредиты свои дополнительные риски и кредиты со ссудами для россиян подорожают еще больше», — приводит «Петербургский дневник» слова эксперта.Похожего мнения придерживается и депутат Госдумы Иван Бабич. В беседе с «Москвой 24» парламентарий отметил, что из-за нескольких недобросовестных коллекторских организаций не стоит запрещать работу всех подобных агентств. Вместо этого он предложил усилить борьбу с коллекторами-нарушителями.
«Граждане должны не умалчивать о проблеме, а регулярно обращаться в правоохранительные органы, чтобы выявлять нерадивых коллекторов», — подчеркнул депутат.Читайте также:
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