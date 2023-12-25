Командование ВСУ предложило мобилизовать еще полмиллиона украинцев

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Командование Вооруженных сил Украины запросило призвать на фронт еще 500 тысяч военнослужащих. Об этом написал Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил в своем телеграм-канале.
Он заявил, что 25 декабря, правительство должно было внести законопроект о мобилизации, но этого не случилось. Как сказал Арахамия, Кабмин еще не закончил свою часть работы над документом.
«Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы», — заявил депутат.
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Алина Юрчак