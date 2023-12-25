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Командование ВСУ предложило мобилизовать еще полмиллиона украинцев

Арахамия: командование ВС Украины запросило мобилизацию еще 500 тысяч военных
25 декабря 2023, 15:18
Фото: istock / Olena_Z

Фото: istock / Olena_Z

​​​​​Командование Вооруженных сил Украины запросило призвать на фронт еще 500 тысяч военнослужащих. Об этом написал Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил в своем телеграм-канале.

Он заявил, что 25 декабря, правительство должно было внести законопроект о мобилизации, но этого не случилось. Как сказал Арахамия, Кабмин еще не закончил свою часть работы над документом.

«Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы», — заявил депутат.

Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что страны Евросоюза должны нести ответственность за решение выдавать Украине беженцев, подлежащих мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ нанесли поражение двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ
25 декабря 2023, 15:42

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска нанесли поражение двум пусковым установкам украинского зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, помимо поражения пусковых установок, были уничтожены склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах.

Ранее сообщалось, что российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль. Украинская армия использовала данные машины для доставки боеприпасов и продовольствия на собственные позиции.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Рогов рассказал о переводе части военных производств на Украине под землю
25 декабря 2023, 15:26

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Глава общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» сообщил о том, что киевские власти перенесли часть военных производств под землю. Это произошло из-за опасений перед ударами российских ракет и беспилотников.
По его словам, имеются оперативные данные, что подземные военные производства создаются на территории Одесской, Николаевской, Киевской областей и в ряде других регионов. На них осуществляется, в том числе, сборка украинских беспилотных летательных аппаратов и дронов-камикадзе с реактивными двигателями, сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что киевские власти вынуждены переводить военные предприятия под землю из опасения российских авиационных ударов. Воздушная тревога звучит на территории Украины каждый день, а БПЛА и ракеты Вооружённых сил РФ поражают объекты украинской инфраструктуры, в том числе и военные заводы, заключил Рогов.

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Два человека ранены при минометном обстреле ВСУ белгородского хутора Марьино
Гладков: двое мужчин пострадали при минометном обстреле белгородского хутора
25 декабря 2023, 15:07

Фото: iStock/:maxim4e4ek

Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения при минометном обстреле ВСУ хутора Марьино в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших - у мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшие были экстренно доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. Оба они находятся в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.

23 декабря Гладков сообщал, что три человека пострадали во время атаки дрона-камикадзе ВСУ на мост в Белгородской области.
ЧП случилось между поселками Совхозный и Горьковский. В момент атаки со стороны ВСУ дорожники на мосту проводили ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток.

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Российские бойцы спасли раненую военнослужащую ВСУ, которую бросили сослуживцы
25 декабря 2023, 15:06

Фото: istockphoto/chatchaiyo

Бойцы Вооружённых сил РФ эвакуировали с поля боя раненую военнослужащую ВСУ, брошенную своими. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В своём телеграм-канале глава региона о жестоком стрелковом бое российских морских пехотинцев и десантников с боевиками киевского режима под Крынками. По его словам, после разгрома подразделения ВСУ поле боя оказалось усеяно телами убитых и раненых украинских солдат.

Раненая женщина-военнослужащая заметила российский беспилотник, барражирующий над территорией, и подала сигнал рукой. Так как сослуживцы из ВСУ её бросили, российские десантники эвакуировали украинку с поля боя и оказали её первую медицинскую помощь, а затем направили её в тыл.

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ВСУ бросили раненую женщину-военнослужащую на поле боя под Крынками
Сальдо: ВС РФ спасли раненую женщину-военнослужащую ВСУ на поле боя под Крынками
25 декабря 2023, 15:02

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Российские морпехи и десантники разгромили боевиков ВСУ под Крынками, а на поле боя осталась раненая украинская женщина-военнослужащая. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Наши морские пехотинцы и десантники в стрелковом бою разгромили боевиков киевского режима под Крынками. Поле боя осталось усеяно телами убитых и раненых украинских солдат», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что на поле боя осталась раненая украинская женщина-военнослужащая, которую бросили сослуживцы. Она подала знак российскому беспилотнику. Тогда солдаты ВС РФ ее эвакуировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что украинские военные продолжают проводить операцию в Крынках на левом берегу Днепра, однако несут колоссальные потери под регулярными обстрелами ВС РФ.

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Кулемзин: В результате обстрела Донецка погибла женщина
25 декабря 2023, 14:34

Фото: istockphoto/RamonCast

В результате обстрела артиллерией Вооружённых сил Украины Донецка погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
В своём телеграм-канале мэр города написал, что снаряд, убивший жительницу Донецка 1951 года рождения, разорвался в переулке Ширшова Петровского района города. Ранее Кулемзин сообщал об обстреле ВСУ школы в Киевском районе Донецка. По его информации, артиллерийский обстрел производился из орудий натовского калибра 155 миллиметров.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска выпустили не менее 16 снарядов калибром 155 миллиметров по этому району. Также ВСУ выпустили ещё 13 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, Горловке и Ясиноватскому району.

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#обстрел
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Офицер ВСУ выдал гостайну Украины, признав эффективность действий ВС РФ
Шеремет: офицер ВСУ, признавший эффективность ВС РФ, выдал гостайну Украины
25 декабря 2023, 14:16

Фото: iStock/JARAMA

Высокопоставленный офицер ВСУ выдал гостайну Украины, признав, что ударами ВС РФ нанесен критический удар по промышленности страны. Так считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее The Independent со ссылкой на старшего офицера ВС Украины, пожелавшего сохранить анонимность, написала, что Россия уничтожила военную промышленность Украины, тем самым вынуждая Киев менять запросы к западным партнерам.

По словам депутата, в ВСУ наступает запоздалое прозрение, а вскоре придет и разочарование.

«Своим заявлением украинский офицер фактически выдал государственную тайну и развенчал миф украинской пропаганды, которая постоянно отчитывается, что российские ракеты и беспилотники, запускаемые по украинским военным целям, якобы успешно перехватываются и уничтожаются в воздухе», — цитирует РИА Новости Шеремета.

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«Калашников»: Обновлённый автомат АК-12 поступит в войска в январе 2024 года
25 декабря 2023, 14:14

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Поставки доработанных с учётом опыта применения в ходе специальной военной операции на Украине автоматов АК-12 в части Вооружённых сил РФ начнутся в январе 2024 года. Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.
В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что после многократных и подробных консультаций с заказчиками из министерства обороны РФ была проведена тщательная доработка этого стрелкового вооружения, являющегося флагманской продукцией концерна, с учётом всех замечаний и пожеланий. частности, диоптрический прицел АК-12 получил новый целик, который помогает производить точное прицеливание при стрельбе на разные дистанции.

Алан Лушников уточнил, что полевые испытания доработанной модели автомата уже завершены и запущено его серийное производство. Первые поставки в ВС РФ будут осуществлены уже в январе 2024 года.

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#вооружения
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Вранье Зеленского о России стало похмельем для Запада, пишут СМИ
L'Opinion: у Запада наступило похмелье после вранья Зеленского о России
25 декабря 2023, 12:45

Фото: сайт Кремля

У Запада наступило похмелье после вранья президента Украины Владимира Зеленского о скором проигрыше России. Об этом сообщает L'Opinion.
Сообщается, что украинские союзники с каждым днем становятся все более злыми и нетерпеливыми по отношению к Киеву. По мнению автора статьи, украинцы уже устали от противостояния из-за большого количества потерь, нехватки военнослужащих и проблем в экономике страны.

В материалах указывается на то, что Западу стоит реально посмотреть на ситуацию и перестать надеяться на победу ВСУ. Автор статьи подчеркивает, что настал момент для осуществления переговоров с Кремлем.

Ранее посланник папы римского Франциска по урегулированию вооруженного конфликта на Украине Маттео Дзуппи сообщил, что наблюдает продвижение в рамках миссии.

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