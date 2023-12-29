Daily Star: Женщина обратилась к секс-коучу после секса с мужем сестры

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Секс-коуч Джейн О'Горман в ответ на просьбу одной из читательниц оценить шансы на построение серьёзных отношений с мужем сестры посоветовала прекратить встречаться с женатым мужчиной, чтобы не потерять доверие семьи. Об этом пишет Daily Star.
Молодая женщина обратилась за помощью к специалисту после того, как занялась сексом с мужем сестры и стала надеяться на развод мужчины.
Их роман продолжается уже десять месяцев, однако в последнее время любовники не встречаются, потому что мужчина вместе с женой переехал в другой город. При этом они продолжают общаться и обмениваться в переписке интимными фото.
О'Горман ответила на письмо читательницы, первым делом отметив, что мужчина не планирует оставлять супругу и обеспечиваемый ею комфорт. При этом ему нравится авантюрный роман с сестрой жены.
Она посоветовала женщине, оказавшейся в непростой ситуации, поскорее завершить роман, так как он ставит под угрозу благополучие её семьи и отношения с сестрой.
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«Впервые мы с ним встретились в марте прошлого года. Мы были на вечеринке, устроенной нашим общим другом. Я вышла на улицу, чтобы подышать, а он последовал за мной. Через несколько минут мы уже целовались», — цитирует издание слова британки.
«Он определенно хочет развестись с ней и быть со мной, но признается, что это сложно, потому что она все контролирует. Сестра всегда больше зарабатывала, и он боится, что она заберет дом и остальное имущество», — уверена читательница.
О'Горман ответила на письмо читательницы, первым делом отметив, что мужчина не планирует оставлять супругу и обеспечиваемый ею комфорт. При этом ему нравится авантюрный роман с сестрой жены.
«Все его поведение продиктовано высокомерием и эгоизмом. Время от времени он уделяет тебе немного внимания, чтобы удовлетворить свой сексуальный аппетит и успокоить тебя. Потом он отступает, чтобы защитить свой брак и то, что дает ему твоя сестра», — считает секс-коуч.
Она посоветовала женщине, оказавшейся в непростой ситуации, поскорее завершить роман, так как он ставит под угрозу благополучие её семьи и отношения с сестрой.
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Диана Аванесян