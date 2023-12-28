Женщина заподозрила мужа в измене с 15-летней племянницей и отрезала ему пенис

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В Бразилии женщина заподозрила мужа в измене с племянницей и отрезала ему пенис. Об этом пишет Daily Mail.
В настоящее время 39-летний мужчина госпитализирован, о тяжести его состояния пока ничего не известно. Жительницу Бразилии арестовали и предъявили обвинения, в ближайшее время её ждёт суд.
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