Сексолог объяснил желание некоторых мужчин заводить любовниц

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Мужчины может изменять своей партнерше по психологическим и физическим причинам. О причинах возникновения желания завести любовницу рассказал врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах, пишет «Лента.ру».
Он заявил, что для некоторых мужчин измена является образом жизни.
«Для кого-то измена — это своеобразная проверка. <...> Изменить могут, чтобы развеять сомнения в собственной привлекательности или подтвердить мужские способности, особенно если начались «сбои». Также измена может быть ответом на женскую провокацию. Это не оправдание, но не все могут устоять перед соблазнением. Но здесь, конечно, многое зависит от моральных установок», — заявил собеседник агентства.
«Это перекладывание ответственности за расставание, но это имеет место», — считает сексолог.Также причиной для измены, может стать банально теплые чувства к другой женщине. Также эксперт заявил, что часто мужчины изменяют из-за неудовлетворенности нынешними отношениями.
Например, физическое неудовлетворение, несовпадение темпераментов, неудовлетворенность интимной жизнью или нежелание обсуждать присутствующие трудности в отношениях.
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Алина Юрчак