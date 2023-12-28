Мужчина с большим пенисом столкнулся с неожиданной проблемой

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В Великобритании фитнес-тренер Каллум Лайон пожаловался, что столкнулся с неожиданной проблемой из-за размера полового органа. Об этом пишет Daily Star.
Он рассказал, что давно перестал употреблять алкоголь, с тем пор ему сложнее найти девушку. Он хотел познакомиться с кем-то в интернете, но внезапно у него на пути возникла внезапная проблема. Его анкеты удалили с сайтов и приложений для знакомств.
Причиной блокировки аккаунтов стала фото, где он стоит перед зеркалом в спортивных штанах, которые выделяют размер его гениталий. Мужчина все равно планирует восстанавливать странички на сайтах знакомств.
«Меня не должны наказывать за то, что я не могу исправить. Множество женщин выставляют напоказ свои части тела, но удаляют меня», — выразил мнение Каллум.
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