«Дайте подышать»: Врачи назвали простые правила, как защитить ребёнка от перегрева

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Лето — прекрасная пора для того, чтобы маленький ребёнок больше времени проводил на свежем воздухе. Однако очень важно в жаркие дни не перегреть малыша.
Врачи химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1» рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы в жаркие летний дни не навредить здоровью малыша.
По рекомендациям врачей, нужно избегать нахождения под открытым солнцем в промежутке с 11:00 до 17:00, и ни в коем случае не оставлять ребёнка в стоящем автомобиле, даже если там работает кондиционер.
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«Одевайте ребёнка в лёгкую одежду из натуральных тканей, головной убор надевайте только, если есть опасность прямого попадания солнечных лучей, в тени давайте голове «подышать». Откажитесь от впитывающих подгузников, чтобы тело отдыхало. Восполняйте потерю жидкости — при грудном вскармливании чаще прикладывайте малыша к груди, если питание искусственное или ребёнок старше грудного возраста, давайте ему попить чистой воды не реже 1 раза в час», — объяснили специалисты.
По рекомендациям врачей, нужно избегать нахождения под открытым солнцем в промежутке с 11:00 до 17:00, и ни в коем случае не оставлять ребёнка в стоящем автомобиле, даже если там работает кондиционер.
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Анастасия Бондарева