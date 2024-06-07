«Дайте подышать»: Врачи назвали простые правила, как защитить ребёнка от перегрева

Каховское водохранилище после восстановления плотины будет накапливать воду как минимум два года. На восстановление объекта уйдет порядка одного года после начала работ. Об этом на полях ПМЭФ рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.