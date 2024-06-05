Врач Мельникова предупредила об опасности магазинных салатов и шаурмы

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Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила, что необходимо очень осторожно подходить к употреблению магазинных салатов и шаурмы, поскольку эти продукты чаще других являются причинами отравлений.
«Излюбленная среда обитания для условно-патогенных микроорганизмов — это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, консервы, соления, маринады, кондитерские изделия с заварным кремом. Как эти вредные микроорганизмы проникают в наш организм? Очень просто: обычно вместе с пищей, вследствие несоблюдения простых правил профилактики пищевых отравлений», — пояснила в беседе с Газета.ру Мельникова.
Она отметила, что важно соблюдать гигиену и придерживаться санитарных норм первичной обработки продуктов.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что наиболее полезными для здоровья являются термически обработанные, желательно сваренные яйца.
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