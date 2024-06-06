Врач Шуров назвал неожиданную опасность энергетиков

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Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что энергетики представляют опасность для организма не только своими составляющими элементами, но и негативным влиянием на мозг.
«За счёт кофеина происходит обман уставшего мозга, блокируются аденозиновые рецепторы, и человек может дальше поддерживать высокий уровень физической активности. Когда кофеин перестает действовать, усталость становится сильнее. Кроме того, организм получает огромную дозу сахара, так как в пол-литровой банке энергетика его содержится 12–15 чайных ложек», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Шуров.
А врач-невролог Видновской КБ Минздрава МО Ольга Иванова предостерегла школьников от приёма успокоительных средств и ноотропов перед экзаменами.
«Некоторые родители перед экзаменами начинают давать детям так называемые таблетки для ума – ноотропы. Препараты, стимулирующие работу мозга. Только одиннадцатиклассники забывают, что у таких «волшебных лекарств» есть побочные эффекты, которые могут появиться в самый неподходящий момент – на экзамене», — предупредила в беседе с Общественной Службой Новостей Иванова.
Ранее врач-терапевт, врач-нефролог Александра Попова заявила, что жара может негативно влиять на здоровье пожилых людей, вплоть до бреда и галлюцинаций.
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