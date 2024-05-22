Дальше будет ещё лучше: Синоптик рассказал о погоде в Подмосковном регионе

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Холодный май подходит к концу и в Московской области наконец-то начинается лето.
О погоде в регионе на ближайшую неделю в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, сейчас столбик термометра активно навёрстывает те показатели, которые упустил в начале мая.
Он также уточнил, что «дальше будет ещё лучше», говоря о предстоящем лете.
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«Солнечная сухая погода не покинет нас до конца недели. Небольшой дождь с грозой может прийти только в понедельник», — рассказал о погоде на ближайшее время синоптик.
По его словам, сейчас столбик термометра активно навёрстывает те показатели, которые упустил в начале мая.
«Температура, немного задержавшись на рубеже 21-23 градусов, снова пойдёт вверх и достигнет своего максимума в воскресенье, когда ожидается 26-28 градусов. В воскресенье уже можно будет загорать, радоваться солнцу и лету», — обрадовал жителей Подмосковья Шувалов.
Он также уточнил, что «дальше будет ещё лучше», говоря о предстоящем лете.
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Евгения Парфентьева