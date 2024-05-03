«Апрель с маем махнулись местами»: Синоптик рассказал о погоде в Московском регионе

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В Московском регионе наблюдается ультраполярное арктическое вторжение, поэтому температура воздуха значительно ниже той, чтобы была в конце апреля.
Руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какие погодные условия ждут жителей столичного региона.
По словам Шувалова, температура будет идти вниз, и это снижение ускорится во вторник и среду, где опять ожидаются заморозки.
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«Такое впечатление, что апрель с маем махнулись местами. В апреле нас преследовала июньская погода, а тут все рухнуло. Теперь мы имеем по той температуре, которая у нас за окном, начало апреля. Рассчитывать на то, что похолодание быстро закончится, увы, не приходится. В ночь на субботу скорее всего будут заморозки, но потом достаточно прогнозируется хороший день: воздух прогреется до 11-13 градусов, осадков не будет. В ночь на субботу ветер стихнет, а ожидать заморозки нужно практически повсеместно. Что касается воскресенья — Пасхи — здесь все прогнозы рисуют дождь. Да, по температуре будет 12-14 градусов, может, даже 15, но дождь погоду не красит», — сообщил синоптик.
По словам Шувалова, температура будет идти вниз, и это снижение ускорится во вторник и среду, где опять ожидаются заморозки.
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Анастасия Бондарева