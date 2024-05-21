Синоптик Вильфанд раскрыл, когда в Москве ожидается летняя погода

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Научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что несмотря на грозы и дожди в течение недели уже к выходным в Москве установится летняя погода.
«В субботу и воскресенье ожидается уже летняя погода, без осадков, с температурой воздуха 21-26°C. Связано это с тем, что центр циклона будет приближаться к Москве, давление будет повышаться, а воздушные массы будут теплыми, по направлению не с севера», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Вильфанд.А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил о холодном фронте, который пройдёт через столицу сегодня.
«Сегодня ждём прохождения через Москву холодного фронта. Температура успеет прогреться в Москве до 23-25 °С, затем кратковременный дождь, местами возможен умеренный и даже с грозой. После температура немного снизится», — пояснил в беседе с RT Ильин.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что, хотя в Москве в ближайшие дни температура достигнет значений выше 20°C тепла, говорить о приходе лета в столицу пока рано.
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