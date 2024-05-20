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Ситуация на Украине выходит из-под контроля из-за провала обороны.
Об этом в эфире YouTube-канала «Прямой» заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос.
По его мнению, президент Владимир Зеленский и военное руководство не справились с задачей укрепления обороны на самых сложных участках фронта. За сложившуюся ситуацию кто-то обязательно должен понести ответственность, подчеркнул он.
Кроме этого, как утверждает эксперт, в марте и апреле этого года киевское руководство имитировало строительство фортификационных сооружений в Харьковской области и других регионах.
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По его мнению, президент Владимир Зеленский и военное руководство не справились с задачей укрепления обороны на самых сложных участках фронта. За сложившуюся ситуацию кто-то обязательно должен понести ответственность, подчеркнул он.
Кроме этого, как утверждает эксперт, в марте и апреле этого года киевское руководство имитировало строительство фортификационных сооружений в Харьковской области и других регионах.
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Алёна Самарева