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Бойцы ВС РФ спасли украинского солдата, которого придавило блиндажом.
Об этом пишет «Российская газета». По данным издания, украинский солдат Валентин Мантипоров, находясь в плену у солдат ВС РФ, рассказал, что они освободили его из-под завалов, когда обнаружили.
По словам Мантипорова, командование ВСУ отправило его вместе с группой на позиции в районе Купянска. Там солдат заставили сооружать блиндаж «на скорую руку». После обстрелов его разрушили и пленный боевик остался под завалами. Украинское командование отказалось помогать солдату.
Как только российские военные обнаружили Мантипорова, то сразу же освободили его, оказав необходимую помощь.
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По словам Мантипорова, командование ВСУ отправило его вместе с группой на позиции в районе Купянска. Там солдат заставили сооружать блиндаж «на скорую руку». После обстрелов его разрушили и пленный боевик остался под завалами. Украинское командование отказалось помогать солдату.
Как только российские военные обнаружили Мантипорова, то сразу же освободили его, оказав необходимую помощь.
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Алёна Самарева