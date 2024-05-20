В США призывают разрешить Украине наносить удары над территорией РФ

Фото: iStock/Cristi Croitoru
Штаты должны разрешить ВСУ использовать американские системы ПВО для уничтожения ракет над территорией России, сообщает телеканал CNN.
Такое мнение высказал экс-глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус. По его словам, Киеву нужно разрешить полное использование американских систем ПВО над российским воздушным пространством.
Он добавил, что Запад опасается наличия у Украины «высокого риска потери крупных городов». По его словам, украинская армия находится сейчас «в крайне тяжелом положении».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил Украине о запрете ударов по РФ американским оружием во время своего визита в Киев. По его словам, Штаты никогда не давали разрешения на использование своих вооружений за пределами Украины.
Читайте также:
NYT: за 2024 год ВС РФ заняли больше территорий, чем ВСУ смогли вернуть
В США могут остановиться ядерные реакторы
МИД КНДР: Пхеньян из-за США вынужден повысить готовность к ядерному сдерживанию
Он добавил, что Запад опасается наличия у Украины «высокого риска потери крупных городов». По его словам, украинская армия находится сейчас «в крайне тяжелом положении».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил Украине о запрете ударов по РФ американским оружием во время своего визита в Киев. По его словам, Штаты никогда не давали разрешения на использование своих вооружений за пределами Украины.
Читайте также:
NYT: за 2024 год ВС РФ заняли больше территорий, чем ВСУ смогли вернуть
В США могут остановиться ядерные реакторы
МИД КНДР: Пхеньян из-за США вынужден повысить готовность к ядерному сдерживанию
Алёна Самарева