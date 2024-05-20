В США отметили успехи ВС РФ на поле боя

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С начала 2024 года армия России заняла больше территорий в ходе штурмовых действий, чем ВСУ смогли вернуть во время своего провального летнего контрнаступления в 2023 году. Об этом заявил аналитик финской группы Black Bird, которая анализирует спутниковые снимки и боевые кадры с поля боя Паси Паройнен, его слова передаёт The New York Times.
«Частью стратегии Украины по срыву этого медленного, но неуклонного российского продвижения стала продолжительная воздушная кампания против российских объектов», — отметил аналитик.
Паройнен уточнил, что речь идёт о тех объектах, которые поставляют топливо и другие продукты нефтепереработки в зону спецоперации.
Ранее глава комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж призвал Париж снять запрет на нанесение ВСУ ударов по территории РФ французским оружием. Он написал письмо руководству Франции, в котором призвал последовать примеру Великобритании.
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Элина Позднякова