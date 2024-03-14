Москвичам пообещали апрельскую следующую неделю

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в первой половине следующей недели будет по-апрельски тёплой, но облачной.
«Следующая неделя начинается с тёплой погоды, но с запада приближается циклон, и будут небольшие осадки и облачность. В первую половину недели ночные температуры будут около 0°C, от -1 до +2°C, а дневные – +5°C. Температура выше нормы, погода весенняя, апрельская, но разный тип погоды», – заявил в беседе с АГН «Москва» Вильфанд.
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин подтвердил, что погода во всей Центральной России ожидается тёплой.
«В субботу до +3...+8 °С. В отдельные часы при прояснениях может подниматься до +10 °С в воскресенье. В целом по Центральному федеральному округу температура достаточно высокая, +5...+10 °С», — пояснил в беседе с RT Ильин.Ранее Роман Вильфанд заявлял, что в Европейской части России ожидается постепенное потепление.
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Мелисса Тимофеева