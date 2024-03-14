В Совфеде предупредили Прибалтику о последствиях из-за железного занавеса

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Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков выразил убеждение, что без активного участия России страны Прибалтики многое потеряют.
В интервью РИА Новости 14 марта он отметил, что стремление этих стран к созданию «железного занавеса» приведет их к печальному будущему.
Согласно его мнению, страны этого региона сегодня подобны паукам, запертым в банке, который контролируется Западом.
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«Страны Прибалтики без России ничего собой не представляют, да и Западу они интересны только для того, чтобы те могли исподтишка, как Моська из басни Крылова, лаять на Россию и плести против неё свои мелкие подлые козни», — отметил Цеков.
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Артем Кузьмин