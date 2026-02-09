Файлы Эпштейна серьезно ударят по позициям премьера Британии Кира Стармера.

09 февраля 2026, 17:18

Кир Стармер (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Скандал вокруг материалов по делу Джеффри Эпштейна может серьезно ударить по позициям премьер-министра Великобритании Кира Стармера. На фоне ситуации уже второй высокопоставленный чиновник покинул правительство, однако сам глава кабмина уходить в отставку не намерен.





Как сообщает BBC, директор по связям с общественностью премьера Тим Аллан объявил о решении оставить должность, чтобы дать возможность сформировать новую команду на Даунинг-стрит. Он проработал у Стармера менее полугода, заняв пост в сентябре 2025 года, хотя ранее был советником премьер-министра Тони Блэра.



Незадолго до этого в отставку подал глава аппарата премьера Морган Максуини. Его уход связали со скандалом вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США — политика, которого СМИ называют знакомым американского финансиста Джеффри Эпштейна.



