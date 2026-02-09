Файлы Эпштейна серьезно ударят по позициям премьера Британии Кира Стармера.
Скандал вокруг материалов по делу Джеффри Эпштейна может серьезно ударить по позициям премьер-министра Великобритании Кира Стармера. На фоне ситуации уже второй высокопоставленный чиновник покинул правительство, однако сам глава кабмина уходить в отставку не намерен.
Как сообщает BBC, директор по связям с общественностью премьера Тим Аллан объявил о решении оставить должность, чтобы дать возможность сформировать новую команду на Даунинг-стрит. Он проработал у Стармера менее полугода, заняв пост в сентябре 2025 года, хотя ранее был советником премьер-министра Тони Блэра.
Незадолго до этого в отставку подал глава аппарата премьера Морган Максуини. Его уход связали со скандалом вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США — политика, которого СМИ называют знакомым американского финансиста Джеффри Эпштейна.
По информации Bloomberg, в правящей Лейбористской партии оценивают шансы Стармера сохранить пост примерно как равные. При этом Sky News пишет, что премьер пытается убедить однопартийцев не добиваться его отставки и подчеркивает намерение продолжать работу.
Сообщается, что 72-летнего Мандельсона подозревают в передаче Эпштейну информации, способной повлиять на рынки во время финансового кризиса 2008 года. В начале февраля в двух объектах недвижимости, связанных с политиком, прошли обыски, однако о его задержании не сообщалось.