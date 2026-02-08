Раскрыто, где Эпштейн хранил свои миллионы
Скандальный секс-преступник, финансист Джеффри Эпштейн держал большую часть своих активов на счетах Deutsche Bank. Об этом сообщает немецкое издание Wirtschaft Woche со ссылкой на документы Минфина США.
Сумма на счетах Эпштейна в этом банке составляла 135 миллионов долларов (примерно 1,4 миллиарда рублей). Финансист был клиентом Deutsche Bank с 2013 по 2019 год. При этом объем его средств там постепенно сокращался: со 135 миллионов в 2014-м до 94 миллионов в 2017-м.
Несмотря на судимость и статус зарегистрированного секс-преступника с 2008 года, общее состояние Эпштейна продолжало расти. Согласно финансовой отчетности, его активы достигли пика в 2017 году, составив около 454 миллионов долларов (примерно 35 миллиардов рублей).
