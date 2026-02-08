Достижения.рф

Раскрыто, где Эпштейн хранил свои миллионы

Wirtschaft Woche: Эпштейн хранил $135 млн в Deutsche Bank
Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Скандальный секс-преступник, финансист Джеффри Эпштейн держал большую часть своих активов на счетах Deutsche Bank. Об этом сообщает немецкое издание Wirtschaft Woche со ссылкой на документы Минфина США.



Сумма на счетах Эпштейна в этом банке составляла 135 миллионов долларов (примерно 1,4 миллиарда рублей). Финансист был клиентом Deutsche Bank с 2013 по 2019 год. При этом объем его средств там постепенно сокращался: со 135 миллионов в 2014-м до 94 миллионов в 2017-м.

Несмотря на судимость и статус зарегистрированного секс-преступника с 2008 года, общее состояние Эпштейна продолжало расти. Согласно финансовой отчетности, его активы достигли пика в 2017 году, составив около 454 миллионов долларов (примерно 35 миллиардов рублей).

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0