Раскрыто, где Эпштейн хранил свои миллионы

08 февраля 2026, 14:26

Wirtschaft Woche: Эпштейн хранил $135 млн в Deutsche Bank

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Скандальный секс-преступник, финансист Джеффри Эпштейн держал большую часть своих активов на счетах Deutsche Bank. Об этом сообщает немецкое издание Wirtschaft Woche со ссылкой на документы Минфина США.