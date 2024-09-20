Figaro: Дуров во Франции начал сотрудничать со следствием

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Готовность основателя Telegram Павла Дурова сотрудничать со следствием в Париже привело французские власти к запросам данных в другие страны. Об этом сообщила парижская газета Le Figaro.
«Дуров пообещал сотрудничать с французским правосудием и обеспечить выполнение его требований», — пишет издание.
По итогу Франция начала запрашивать данные у США, Бельгии и даже Кореи. Местные журналисты отмечают, что готовность Дурова к диалогу уже принесла пользу многим европейским странам.
О чем именно рассказал Дуров французской полиции, пока не сообщается.
Основателя мессенджера Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Ему вменили соучастие в преступных действиях, которые совершались через Telegram, включая терроризм, торговлю наркотиками и педофилию. 28 августа бизнесмена отправили под судебный надзор и покидать территорию Франции.
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Лия Мурадьян