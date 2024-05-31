Даня Милохин планирует вернуться в Москву этим летом

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Даня Милохин планирует вернуться в Россию летом этого года. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, для того чтобы задобрить россиян, звезда Тик-тока в своих стримах заворачивается в российский флаг и обещает выходить с ним на каждый свой бой, если разрешат. Примечательно, что летом прошлого года Милохин уже прилетал в Москву, однако из-за высокой вероятности пойти в армию он снова сбежал из РФ.
В настоящее время тиктокер стал бойцом и патриотом России, поэтому готов вернуться домой. Как рассказал приёмный отец Милохина Дмитрий Тюленев в беседе с SHOT, они с Даней регулярно общаются, и он обещает приехать домой очень скоро.
Ранее сообщалось, что блогер Даня Милохин, который покинул Россию после информации о том, что его могут призвать на срочную службу, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время тиктокер стал бойцом и патриотом России, поэтому готов вернуться домой. Как рассказал приёмный отец Милохина Дмитрий Тюленев в беседе с SHOT, они с Даней регулярно общаются, и он обещает приехать домой очень скоро.
Ранее сообщалось, что блогер Даня Милохин, который покинул Россию после информации о том, что его могут призвать на срочную службу, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова