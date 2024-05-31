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Даня Милохин планирует вернуться в Москву этим летом

SHOT: Даня Милохин планирует вернуться в Москву летом этого года
31 мая 2024, 09:30
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Даня Милохин планирует вернуться в Россию летом этого года. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, для того чтобы задобрить россиян, звезда Тик-тока в своих стримах заворачивается в российский флаг и обещает выходить с ним на каждый свой бой, если разрешат. Примечательно, что летом прошлого года Милохин уже прилетал в Москву, однако из-за высокой вероятности пойти в армию он снова сбежал из РФ.

В настоящее время тиктокер стал бойцом и патриотом России, поэтому готов вернуться домой. Как рассказал приёмный отец Милохина Дмитрий Тюленев в беседе с SHOT, они с Даней регулярно общаются, и он обещает приехать домой очень скоро.



Ранее сообщалось, что блогер Даня Милохин, который покинул Россию после информации о том, что его могут призвать на срочную службу, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#рф
ВОЗ предвзято ведет учет по кори в России в сравнении с ЕС
Роспотребнадзор усомнился в данных ВОЗ о заболеваемости корью в России и ЕС
31 мая 2024, 08:26

Фото: iStock/ weirdsquirrel

Данные ВОЗ по заболеваемости корью в РФ вызывают сомнения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что статистика ВОЗ о заболеваемости корью в странах Европейского союза ошибочна. Сообщается, что Европа столкнулась с наплывом беженцев с Украины, а большинство из них не привиты. Всемирная организация здравоохранения не включила в данные случаи заболеваний среди мигрантов. Кроме этого, не были включены беженцы и другие труднодоступные группы населения.

Специалисты рассказали, что в мире наблюдается рост заболеваемости кори. Они добавили, что коллективный иммунитет к кори у населения РФ в целом достаточен. Для контроля иммунитета каждый год обследуется более 60 000 человек.

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В Краснодаре свернули бизнес фигуранта дела главного кадровика Минобороны
В Краснодаре закрыты отель, столовая и магазин фигуранта дела генерала Кузнецова
31 мая 2024, 07:51

Фото: iStock/claudiodivizia

Столовая, один отель и продуктовый магазин закрыты в Краснодаре. Они принадлежат Лёве Мартиросяну, который является предполагаемым взяткодателем по делу начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что у отеля, продуктового магазина и кафе одинаковое название — «Рай». Магазин закрыт около 2 недель, а на двери кафе висит табличка «временно не работает». Посетителей в отеле нет. Сотрудница заявила, что номер снять не получится.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Лева Мартиросян, проходящий по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, обжаловал свой арест. Апелляционная жалоба со стороны защиты поступила в Басманный суд Москвы. Мартиросян будет находиться под стражей до 12 июля текущего года. Согласно информации следствия, он лично знаком с арестованным Кузнецовым и дал ему взятку за покровительство по службе.

Юрия Кузнецова задержали 13 мая. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Возбуждено уголовное дело. Кузнецову может грозить до 15 лет лишения свободы.

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В Госдуму внесут законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары
Депутат Чернышов: В Госдуму внесут законопроект о сокращении рабочего дня в жару
31 мая 2024, 05:42

Фото: istock / bee32

Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары внесут в Государственную Думу. Об этом сообщил автор проекта, вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости.
Чернышов пояснил, что предложения Роспотребнадзора носят рекомендательный характер и, согласно исследованиям, больше половины работодателей эти рекомендации не соблюдают.

«Мы предлагаем сделать их обязательными», — заявил депутат.
В документах к проекту, который имеется в распоряжении издания, указано, что работодатель по требованию сотрудника обязан сократить рабочий день: при температуре воздуха 28,5°— на 1 час, при температуре от 29°— на 2 часа, а если термометр показывает 30,5° и выше — на 4 часа.

Изменения предложено внести в статью 92 ТК РФ. Они необходимы для защиты работника от воздействия повышенных температур и сохранение комфортных условий труда, сказано в законопроекте.

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В Госдуму внесут законопроект о запрете продажи вейпов
ТАСС: в Думу внесут проект о полном запрете розничной торговли вейпами в РФ
31 мая 2024, 03:30

Фото: istock / yehor

В Госдуму внесут межфракционный закон о запрете на розничную продажу любых вейпов в России. Об этом информирует ТАСС.
Запрет коснется как никотинсодержащие, так и безникотиновые электронные сигареты и жидкости для них.

Инициаторы проекта указали на десятикратный рост подростков, которые курят вейпы, в период с 2011 по 2023 год. Также отмечается, что запрет на продажу вейпов несовершеннолетним можно легко обойти.

Как утверждают депутаты, содержащиеся в безникотиновых жидкостях для вейпов глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители при вдыхании в виде пара могут провоцировать развитие тяжелых болезней легких.

В пояснительной записке указано, что запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, но, по словам авторов документа, сохранение здоровья нации приоритетнее, а нелегальный оборот вейпов в настоящее время достаточно большой, его пресечение — это задача правоохранительных органов.

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В России появится семейная налоговая выплата
Минтруд: с 2026 года в РФ вводится семейная налоговая выплата
31 мая 2024, 00:07

Фото: istock / evgenyatamanenko

С 2026 года в России будет введена семейная налоговая выплата. На неё могут рассчитывать трудоустроенные россияне с двумя и более детьми, чей средний семейный доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Об этом сообщается на сайте Минтруда.
«Часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты», — сказано в сообщении.
По информации ведомства, подобная мера позволит поддержать порядка 4 миллионов семей, в которых воспитываются свыше 10 миллионов детей.

Чтобы получить денежную выплату, потребуется подать электронное заявление через портал Госуслуги или обратиться в клиентскую службу Социального фонда.

Ранее президент Владимир Путин назвал многодетные семьи гордостью России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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31 мая 2024: Как связаны сварщики, табак и Наташа Королёва
31 мая отмечается Всемирный день без табака
31 мая 2024, 00:00

Фото: iStock/PURPLEANVIL

31 мая во всём мире отмечают Всемирный день без табака, который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН.
О том, какие ещё праздники отмечают 31 мая, а также об известных личностях, появившихся на свет в этот день, расскажет редакция «Радио 1».

Праздники 31 мая


Всемирный день без табака


Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1987 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day), который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН.

Ежегодно ВОЗ и партнёры повсеместно отмечают этот День для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака и пассивного курения, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая проводить государства эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака в любой форме.

По данным ВОЗ, табак убивает почти половину употребляющих его людей. Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает более 8 миллионов человек (более 1,3 миллиона из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма).

В России от причин, связанных с курением, по оценке Минздрава РФ, ежегодно преждевременно умирают от 300 до 400 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий, употребления наркотиков или от СПИД. По статистике, в России курят около 30 процентов населения.

День сварщика в России


31 мая в России свой профессиональный праздник отмечают сварщики. Эта дата официально не утверждена, однако имеет уже довольно долгую историю — её празднуют с начала 90-х годов 20 века.

Профессия сварщика появилась ещё в 19 веке, но особенно актуальной она является в наши дни. Сегодня без сварки не обходится ни одна отрасль производства, ведь современный мир — это мир металла. Особенно эта профессия востребована в строительстве, автопроме, добывающих отраслях. К тому же, помимо электрической сварки, на современном этапе существует масса других разновидностей сварки, каждой из которых соответствует определенная специализация сварщика. Это, например, сварщик на машинах контактной сварки, сварщик на диффузно-сварочных установках, сварщик на электронно-лучевых сварочных установках, сварщик термитной сварки, газосварщик, электрогазосварщик.

День российской адвокатуры


Этот праздник также не является официальным, однако отмечать его начали ещё с апреля 2005 года. Решение о его учреждении было принято на II Всероссийском съезде адвокатов в Москве (31 мая 2002). Датой праздника выбрали день принятия федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, определяющего правовые основы деятельности представителей данной профессии.

В этот день судебных защитников поздравляют Министерство юстиции, Федеральная палата адвокатов (ФПА), Ассоциация юристов России, друзья и коллеги. В адвокатских бюро устраивают фуршеты и чаепития. В крупных объединениях проходят праздничные концерты.


В День адвокатуры будущие адвокаты приносят присягу и произносят клятву, выражая приверженность кодексу профессиональной этики адвоката и Конституции РФ. Этой традиции много лет, она служит символическим посвящением в профессию.

В ряде регионов 31 мая проходит Всероссийский день бесплатной юридической помощи гражданам. В ходе мероприятия россияне могут получить квалифицированную помощь по вопросам, касающимся любой отрасли права.

Всемирный день блондинок


В последний день весны свой праздник отмечает и самая «светлая» часть человечества.

Согласно официальной версии происхождения праздника, его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта у своих светлоголовых женщин-коллег. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, они и решили бороться за свои права путём основания праздника в свою честь.

По другой версии, праздник возник после выхода в прокат в 2001 году американской комедии «Блондинка в законе» (англ. Legally Blonde), которая и послужила толчком к созданию праздника. Через два года он обрёл популярность и в других странах.

Приметы 31 мая


31 мая православные в России поминают Феодота Анкирского и семь дев-подвижниц, пострадавших за веру в 303 году.

По народным приметам в Федотов день нельзя начинать новые дела или проекты, так как реализовать задуманное не удастся. Также нельзя заниматься рукоделием, в том числе ремонтировать обувь и штопать вещи — по приметам можно в дом привлечь неприятности. В Федотов день нельзя покупать дорогие вещи – есть примета, что обновки долго не прослужат.

Отдавать кому-либо ключи от дома или принимать в дар чужие вещи 31 мая нельзя — по приметам можно лишиться удачи и получить чужие проблемы. Плохая примета — приближаться в Федотов день к осине, так как можно серьезно заболеть.

Отказывать в милостыне или в любой другой просьбе о помощи 31 мая нельзя. По приметам можно остаться без средств к существованию. Нельзя молодым в Федотов день проводить в одиночестве — по приметам найти пару в будущем будет очень сложно.

По народным приметам ближайшие дни будут пасмурными и дождливыми, если закат в Федотов день в дымке, а если закат багровый, значит будет солнечно и тепло. Лето предстоит засушливое, если Луна 31 мая ясная, а если в дымке, значит летний сезон предстоит дождливый. Много росы в Федотов день предсказывает жаркий июль, а если в этот день пойдет дождь — это примета, что лето в целом предстоит прохладное и дождливое. Осень ожидается холодная и пасмурная, если листья осины отсырели в Федотов день, а если к этому дню яблоня и рябина не зацвели — это верная примета, что осень будет поздней.

Известные личности, родившиеся 31 мая


Наташа Королёва


Российская эстрадная певица Наташа Королёва появилась на свет 31 мая 1973 года в Киеве. Её мама была дирижёром хоровой капеллы, а папа — хормейстером академического хора.

Её дебют как певицы состоялся в трёхлетнем возрасте с песней «Крейсер Аврора». Это были выступления с Большим Детским Хором Радио и Телевидения Украины.

В 1988–1991 годах Королёва обучалась в Киевском эстрадно-цирковом училище по классу вокала. В 1990 году песня «Жёлтые тюльпаны» принесла певице всесоюзную славу, она вышла с ней в финал фестиваля «Песня года». В этом же году вышла первая пластинка Королёвой «Жёлтые тюльпаны». Затем последовали многочисленные гастроли, записи альбомов, съёмки видеоклипов. К ряду песен она сама написала стихи.

Также Королёва приняла участие в различных благотворительных концертах и акциях. Она снялась в фильмах, приняла участие в различных телепроектах, вела телепередачи. Звезда занимается дизайнерским искусством в ювелирной отрасли.

Певица второй раз замужем. Её первый муж — композитор и певец Игорь Николаев, второй — Сергей Глушко (известный как стриптизер, выступающий под псевдонимом «Тарзан»). У Наташи есть сын — Архип.

Сегодня Наташа Королёва продолжает свою творческую карьеру, живёт и работает в Москве.

Клинт Иствуд


Американский актёр Клинт Иствуд родился 31 мая 1930 года в Сан-Франциско, Калифорния, США.

В кино Клинт Иствуд оказался востребован в качестве положительного героя вестернов. Однако настоящую известность ему принесло сотрудничество с Серджо Леоне.

В период с 1960-х до 1980-х Клинт Иствуд был в числе наиболее крупных звёзд Голливуда, создавая образ немногословного героя боевиков и вестернов.

В настоящее время Клинт Иствуд является авторитетным режиссёром и обладает двумя «Оскарами» за лучшую режиссуру в 1992 и 2004 годах. С 1993 года Иствуд снимается исключительно в тех фильмах, которые сам и режиссирует.

Уильям Пирри


Ирландский судостроитель Уильям Пирри, контролировавший крупнейшую судостроительную фирму в мире Harland and Wolff и строитель пассажирского лайнера «Титаник», родился 31 мая 1847 года в Канаде.

После смерти его отца в 1849 году семья вернулась в Ирландию. В 1862 году Пирри стал учеником белфастской судостроительной фирмы «Харланд и Вольф». К 27 годам он стал партнёром и вскоре получил почти исключительный контроль.

Пирри внёс большой вклад в растущую стальную судостроительную промышленность и сыграл выдающуюся роль в разработке дизельного двигателя для морских силовых установок.

Помимо работы в судостроении, Пирри занимался ирландской политикой и в значительной степени поддерживал профсоюзы. В 1921 году он стал членом Сената Северной Ирландии.

Умер 7 июня 1924 года в море.

Брук Шилдс


Американская модель Брук Шилдс родилась 31 мая 1965 года на Манхэттене, Нью-Йорк.

Карьера Шилдс как модели началась в середине 1970-х годов, когда она была ещё ребёнком. Первой актёрской работой девочки стало участие в сериале «Слоновая кость», снятом Франческо Скавулло.

Самую большую известность Брук принёс фильм «Голубая лагуна» 1980 года. За роль Эммелин она была номинирована как лучшая актриса года на премию «Молодой актёр».

В 1996–2000 годах играла главную роль в телесериале «Непредсказуемая Сьюзан». В июне 2024 года Брук Шилдс запустит бренд уходовой косметики для волос Commence для женщин старше 40 лет.

Константин Паустовский


Русский писатель Константин Паустовский родился 31 мая 1892 года в семье железнодорожного статистика из Москвы.

Окончив гимназию, Паустовский стал студентом Киевского университета, но вскоре перевелся в Московское высшее учебное заведение. После обучения юноше пришлось сменить множество профессий: он был вожатым трамвая, железнодорожным санитаром, журналистом, учителем, затем работал на Брянском металлургическом заводе, на Таганрогском котельном заводе, в рыбачьей артели на Азовском море.

В 1932 году вышла повесть «Кара-Бугаз», которая сделала Паустовского известным, позволив полностью посвятить себя литературной деятельности.

Во время Великой Отечественной войны Паустовский был военным корреспондентом, но при этом продолжал работать над собственными произведениями.

С середины 1950-х годов он стал писателем с мировым именем, признание таланта которого вышло за границы России. За свое творчество автор был награжден многочисленными наградами и премиями.

Последние годы жизни писатель посвятил работе над автобиографическим произведением «Повесть о жизни». 14 июля 1968 года Константин Паустовский умер. Он похоронен в городе Тарусе Калужской области.

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В подмосковных лесах заметили новые грибы
30 мая 2024, 22:46

Фото: пресс-служба Минэкололгии МО

С приходом жаркой погоды в лесах Подмосковья выросли новые грибы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области со ссылкой на микологов и грибников.
«В разные времена года в Подмосковье при определённой погоде в лесах появляются грибы. Многие привыкли считать, что они начинают расти только к концу лета или началу осени, но такое мнение ошибочно. Некоторые виды могут произрастать зимой в период оттепелей, некоторые – весной», – рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
По данным ведомства, в подмосковных лесах можно отыскать весенние и луговые опята, дождевики, майские грибы, вешенки, строчки, сморчки и саркосцифы. Однако специалисты советуют соблюдать осторожность, так как некоторые виды можно спутать с несъедобными или сорвать краснокнижный. Поэтому перед тихой охотой лучше ознакомиться с редкими видами, заглянув в Красную книгу Московской области и в справочник-определитель. При малейшем сомнении нужно оставить гриб в покое.

В Минэкологии напомнили, что недавно специалисты фонда «Верховье» зафиксировали в лесах Можайского городского округа неизвестное ранее место произрастания саркосомы шаровидной – редкого вида грибов, занесённого в Красные книги России и Московской области. Этот гриб ранее находили в Волоколамском городском округе.

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Подмосковные спасатели попросили повременить с купанием
30 мая 2024, 22:32

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса рекомендуют жителям и гостям Подмосковья не торопиться открывать купальный сезон, так как вода ещё не прогрелась. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Долгожданное лето уже на носу. Прекрасная погода так и манит провести время у водоёма, но спасатели предупреждают: купаться ещё рано. Прогрелся только воздух, вода остается холодной даже в верхних слоях водоёмов. Нижние слои сильно холоднее. Температурные перепады приводят к спазмам, судорогам и, как следствие – к утоплению», – говорится в сообщении.

В Мособлпожспасе напомнили, что в июне в Подмосковье заработают официальные пляжи. Воду проверят, а на берегу будут дежурить спасатели.

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#безопасность
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Жителей Подмосковья призвали к осторожности на дорогах во время грозы
30 мая 2024, 22:22

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ожидающаяся в Подмосковье непогода может негативно повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск возникновения ДТП. Об этом предупредили в пресс-службе регионального Минтранса.
По прогнозам синоптиков, в Московской области до конца недели ожидаются кратковременные дожди с грозой, ветер до 10 м/с. При этом сохранится жара: дневная температура воздуха местами будет достигать 30°С. Минтранс Подмосковья призвал всех участников дорожного движения быть предельно внимательными.
«Не садитесь за руль, если чувствуете себя плохо, избегайте поездок на личном транспорте в пиковые солнечные часы. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, снижайте скорость в городе и перед пешеходными переходами. Не паркуйте автомобили у деревьев и шатких конструкций. В случае неисправности транспортных средств или других происшествий звоните по номеру 112», – говорится в сообщении.
Пешеходов попросили не забывать вечером носить световозвращатели или включать фонарик. При переходе проезжей части нельзя отвлекаться на телефоны. Помимо этого, не рекомендуется закрывать себе обзор на дорогу – пешеходу необходимо убедиться, что автомобилисты заметили и пропускают его.

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