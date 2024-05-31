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В Нидерландах возмутились из-за выступления Урганта и Познера в Амстердаме

В Нидерландах потребовали разъяснений из-за выступления Урганта в Амстердаме
31 мая 2024, 08:53
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс возмутились из-за выступления телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Амстердаме. Об этом сообщает «Лента.ру».


Уточняется, что обращение парламентариев состоит из одиннадцати вопросов и касается спектакля, который прошел 28 мая в Theater Amsterdam — одном из главных театров столицы Нидерландов. В своем обращении политики задаются вопросом, знакомы ли в правительстве с биографией «пропагандистов, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией».

Примечательно, что в данном обращении упоминается, что Познер «не осуждает» действия РФ на Украине и винит западные государства во всем происходящем. В настоящее время депутаты требуют разъяснений данного выступления от главы нидерландского внешнеполитического ведомства Ханке Брюинса Слота и государственного секретаря по культуре и СМИ Флер Грепер.

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#рф
#нидерланды
#концерт
Тейлор Грин: Байден не только страдает деменцией, он ещё и сумасшедший
31 мая 2024, 09:12

Фото: сайт Кремля

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин написала в социальной сети X, что американский лидер Джо Байден «не только страдает деменцией», он «ещё и сумасшедший».
Конгрессвумен отметила, что тайное разрешение Байдена Украине наносить удары по российской территории американским оружием, может привести Штаты к прямой войне с РФ. По словам Тейлор Грин, такое решение характеризует нынешнего президента США, как провального политика.

Она заключила, что США должны стремиться к миру, а не к мировой войне.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Джо Байден втайне дал киевским властям разрешение на нанесение ударов американским оружием вглубь территории России. С подобным заявлением накануне выступил глава Минобороны Британии Грант Шаппс, который признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#джо оружие
#война
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Велоактивиста арестовали по делу о госизмене
«Фонтанка»: директора «Пошли-поехали» Мойжеса арестовали по делу о госизмене
31 мая 2024, 08:08

Фото: iStock/Rawf8

Велоактивист, исполнительный директор ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес арестован по делу о госизмене. Об этом пишет издание «Фонтанка».
Сообщается, что мужчина был задержан 28 мая в Санкт-Петербурге, а вечером 30 мая он был помещен в московское СИЗО «Лефортово».

По данным издания, несколько машин попытались остановить его на набережной Крюкова. Однако велосипедист поехал дальше. Второй раз эти же машины приехали за ним к дому на набережной Фонтанки. Там его задержали. Обвинение против Мойжеса остается в тайне. Дела о государственной измене расследуют в режиме секретности.

Отмечается, что он планировал через несколько дней улететь в Германию к родственнице. Её он хотел привезти в Россию на лето.

Сообщается, что он выступал за платные парковки. На обсуждении этого вопроса он жаловался, что против него развернули информационную кампанию из-за его гражданства ФРГ. Издание пишет, что в ассоциации недавно проходили выборы нового исполнительного директора. Мойжеса в списке кандидатов не было. Однако сейчас он числится в должности на сайте «Пошли-поехали».

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#велосипедист
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#фрг
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#машины
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ФРГ хочет заказать еще четыре системы Patriot для собственных нужд к 2027 году
31 мая 2024, 07:10

Фото: istock / photosvit

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ заказала для собственных нужд четыре системы Patriot со сроками поставок с 2026 года. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что ФРГ уже передала 2 такие системы Украине. Сейчас на очереди третья. По его словам, это составляет «четверть от общего числа систем», в которых нуждается Германия.

«Закупка еще четырех Patriot прирабатывается», — рассказал он.
Отмечается, что первая партия будет поставлена к 2026, а вторая — к 2027.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине. Запрос о дополнительном финансировании может быть подан в парламент в июне. Министр обороны Германии Борис Писториус уже говорил об этом с премьер-министром Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером. Также, по данным Bild, в 2025 году Министерство обороны Германии планирует запросить рекордные 15 миллиардов евро на помощь Украине.

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#парламент
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Китай не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
Reuters: Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине
31 мая 2024, 06:57

Фото: istock / Sky_Blue

Китай сообщил правительствам других государства, что не будет принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информированные источники.
«Пекин отклонил приглашение, поскольку условия для участия не были выполнены», — рассказали собеседники агентства.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине в близи города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. Россия не будет принимать в ней участия.

Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

Ранее сообщалось, что помощь Китая России вызывает глубокую обеспокоенность в Европе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#китай
#швейцария
#рф
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Во Владивостоке заметили генерала НАТО
ОТВ: во Владивостоке замечен военный атташе посольства Франции генерал Маллар
31 мая 2024, 06:12

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Во Владивосток приехал атташе по вопросам обороны посольства Франции генерал Жером Маллар. Об этом информирует телеканал ОТВ.
В сюжете телеканала сообщается, во Владивосток генерал прибыл вместе с дипломатами из Франции, ФРГ и Швейцарии. Вместе они посетили генконсульство Японии. На вопросы журналистов о целях визита дипломаты не стали отвечать.

Ранее, как отмечает канал, Маллар был замечен в Хабаровске.

По данным с портала департамента государственного протокола МИД РФ, бригадный генерал Жером Маллар является атташе по вопросам обороны посольства Французской Республики.

Ранее сенатор Алексей Пушков посмеялся над президентом Франции Эммануэлем Макроном после слов его предшественника Николя Саркози об Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мид
#фрг
#мид рф
#франция
#военные
#нато
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Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Россией
Кандидат в президенты США Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Россией
31 мая 2024, 05:55

Фото: istock / Sven Loeffler

Соединённые Штаты могли бы начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, для этого существует «много возможностей». Такое заявление сделал независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди, передает РИА Новости.
«Я думаю, что есть много возможностей для разговоров [с Путиным], и почему мы молчим?» — задался вопросом Кеннеди.
Как считает политик, у Москвы были веские исторические причины хотеть, чтобы НАТО оставалась далеко от российских границ. Роберт Кеннеди напомнил, что экс-президент США Дональд Трамп и предыдущие лидеры Америки также поддерживали диалог с Путиным.

Ранее экс-советник госдепа Джеймс Карден предупредил об угрозе настоящей войны из-за решения президента Штатов Джо Байдена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#президент
#дональд трамп
#заявление
#новости
#нато
#рф
#переговоры
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Пентагон сообщит Киеву, куда в РФ можно бить оружием США
NYT: Пентагон даст Украине точные инструкции для ударов по России
31 мая 2024, 05:09

Фото: istock / Phototreat

Пентагону поручено разработать для Украины точные рекомендации с описанием целей в РФ, по которым ВСУ можно будет наносить удары американским оружием. Об этом стало известно газете New York Times.
«Пентагону поручено дать Украине точные рекомендации о том, куда можно бить в России, сообщил американский чиновник», — пишет информагентство.
Как сказано в материале, глава Пентагона Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи. Уточняется, что именно он озвучил решение Соединённых Штатов Украине.

Ранее экс-советник госдепа Джеймс Карден предупредил об угрозе настоящей войны из-за решения Джо Байдена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
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Экс-советник госдепа предупредил об угрозе настоящей войны из-за решения Байдена
Экс-сотрудник Госдепа Карден: разрешить Киеву наносить удары по РФ — безрассудно
31 мая 2024, 03:19

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Разрешение Штатов Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, которые угрожают району Харькова, «открывает двери» для трансформации конфликта в «настоящую» войну. Такое заявление сделал экс-советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
Карден отметил, что для него такое решение вовсе не удивительно, учитывая «послужной список» американской администрации, которая говорит общественности страны одно, а делает противоположное.

«За последние несколько дней (президент РФ Владимир — ред.) Путин и (глава МИД РФ Сергей — ред.) Лавров выступили с предостережениями по поводу этих шагов, но, что тревожно, у наших элит на Западе выработалась дурная привычка не прислушиваться к ним», — высказался бывший советник.
Вместе с этим он выразил надежду, что соответствующее решение не приведет к эскалации конфликта.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден тайно одобрил удары ВСУ американским оружием внутри России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#оружие
#президент
#мид рф
#путин
#лавров
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Фицо перевели из больницы домой в Братиславу
Denník N: Премьер Словакии Фицо переведен из больницы домой после покушения
31 мая 2024, 02:57

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина

Премьера Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, перевезли из больницы города Банска-Бистрица домой в Братиславу. Об этом информирует словацкое издание Dennik N.
Словацкого премьера перевезли из клиники, где он находился с середины мая после нападения, не в другое медицинское учреждение, а домой.

«Он будет восстанавливаться дома, а не в больнице, как сообщалось сначала», — рассказал источник информагентства.
Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, стоявший в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот.

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