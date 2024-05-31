В Нидерландах возмутились из-за выступления Урганта и Познера в Амстердаме

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Члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс возмутились из-за выступления телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Амстердаме. Об этом сообщает «Лента.ру».
Уточняется, что обращение парламентариев состоит из одиннадцати вопросов и касается спектакля, который прошел 28 мая в Theater Amsterdam — одном из главных театров столицы Нидерландов. В своем обращении политики задаются вопросом, знакомы ли в правительстве с биографией «пропагандистов, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией».
Примечательно, что в данном обращении упоминается, что Познер «не осуждает» действия РФ на Украине и винит западные государства во всем происходящем. В настоящее время депутаты требуют разъяснений данного выступления от главы нидерландского внешнеполитического ведомства Ханке Брюинса Слота и государственного секретаря по культуре и СМИ Флер Грепер.
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