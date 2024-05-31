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Очередной удар: Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк настигла новая беда

Умершая от рака Заворотнюк оставила крупные долги по налогам
31 мая 2024, 02:27
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Ночью 30 мая умерла 53-летняя Анастасия Заворотнюк. Актриса боролась с тяжелым онкологическим заболеванием, диагностированным в 2019 году. Все это время с ней был муж Петр Чернышев, актриса скончалась на его руках в хосписе.
О жизни Заворотнюк и Чернышева, их истории любви и трудностях, с которыми столкнулась семья – в материале «Радио 1».

История любви Заворотнюк и Чернышева

Отношения Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева начали развиваться в 2009 году. Артистка тогда была ведущей шоу «Ледниковый период», а Петр был одним из участников программы.



Будучи коллегами, они начали общаться. Завязалась дружба, которая переросла в романтические отношения. Позже в интервью Заворотнюк признавалась, что это была любовь с первого взгляда.

Чернышева, по его признанию, поразил внутренний мир очаровательной Заворотнюк, ее искренность и отзывчивость.

«Я сразу понял, что Настя — это моя вторая половинка, она ответила мне симпатией, и я решил действовать», — говорил Петр Чернышев.
Их свадьба прошла в два этапа — тайное мероприятие в Крыму в Форосе и выступление в одном из выпусков «Ледникового периода». В роли сватов, выводивших Анастасию к жениху, выступили Александр Жулин и Илья Авербух, а на счастливую жизнь благословение давала сама Татьяна Тарасова.

Так появилась одна из самых красивых пар российского шоубиза. Супруги часто появлялись на красных дорожках, путешествовали по миру, вместе вели программу на НТВ и радостно делились моментами жизни с публикой.

Анастасия никогда не скрывала, что любит детей и с радостью бы стала мамой в третий раз, в то врем как у Чернышова не было детей от первого брака. Через десять лет случилось то, чего так желали оба: осенью 2018-го у пары родилась дочь Мила. По словам друзей, для этого Заворотнюк пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, когда эмбрион, зачатый в пробирке, подсаживается в организм женщины).

48-летняя Анастасия достигла успехов в карьере, нашла любимого человека и воспитывала с ним здоровых детей, не подозревая, что ей предстоит пережить.
Андрей Ургант о Заворотнюк: Она была знаковой фигурой в искусстве
Андрей Ургант о Заворотнюк: Она была знаковой фигурой в искусстве

Болезнь Заворотнюк

Заворотнюк диагностировали глиобластому сразу после рождения дочери Милы в 2019 году. От такой же болезни ранее скончалась певица Жанна Фриске.

Хозяйственные дела и заботу о маленькой дочке взяла на себя мать артистки, а супруг Петр Чернышев много и тяжело работал, чтобы иметь возможность оплачивать больничные счета, сиделок и другие расходы.

Анастасия проходила химиотерапию и лучевую терапию в Германии, но лечение не принесло ожидаемых результатов — заболевание прогрессировало, опухоль дала метастазы. Медики допускали возможность оперативного вмешательства, но оценили риски как слишком высокие, понимая, что операция может закончиться смертью.

Заворотнюк находилась в коме в реанимационном отделении со множественными осложнениями. Продюсер Андрей Разин связывал диагноз Заворотнюк с процедурой ЭКО.

Актрисе продлил жизнь Чернышев – так говорят все в окружении семьи. Мужчина привлек к лечению жены лучших врачей страны.

В конце 2023 года Заворотнюк прошла очередной дорогостоящий курс лечения в частной клинике, но замедлить прогрессирование глиобластомы это не помогло.

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно

Долги Заворотнюк и Чернышева

В последние месяцы семья была сильно погружена в лечение Заворотнюк и перестала следить за финансовыми обязательствами, из-за чего них образовался долг по налогам на сумму почти в 500 тысяч рублей. Об этом сообщил Телеграм-канал Shot.

Эта новость стала очередным ударом для Чернышева, который уже столкнулся с необходимостью организации похорон на высшем уровне, что требует серьезных финансовых вложений.

Отметим, что это не первый случай, когда семья Заворотнюк сталкивается с налоговыми трудностями. В 2023 году судебные приставы уже обращали внимание на долги актрисы, значащиеся с 2014 года, включая транспортный налог и страховые взносы на общую сумму 150 тысяч рублей.

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с изданием «Страсти.ру» заявил, что выплачивать долг Анастасии Заворотнюк придется наследникам актрисы.
«Оплата долгов ложится на наследников. Но это обязательство не должно быть больше, чем стоимость наследственной массы», — отметил защитник.
Адвокат предположил, что задолженность Заворотнюк перед ФНС едва ли станет «глобальной проблемой» для семьи.
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Похороны Анастасии Заворотнюк

Прощание с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре в Москве, ее похоронят на Троекуровском кладбище 1 июня. Сообщение размещено в Instagram-аккаунте* Заворотнюк.
«Прощание с Анастасией состоится 1 июня с 11:00 до 14:00 в Покровском монастыре на улице Таганской 58 строение 1», — сказано в сообщении.
Посетить место захоронения можно будет с 16:00 до 17:00.

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#онкология
Стало известно, где похоронят Анастасию Заворотнюк
Анастасию Заворотнюк похоронят на подмосковном Анкудиновском кладбище
30 мая 2024, 15:02

Фото: istockphoto/kzenon

Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Подмосковье. Там же похоронены её папа и брат.
Дети Анастасии — 23-летний Майкл и 28-летняя Анна Стрюковы — в настоящее время находятся в подмосковном доме Заворотнюк в Крекшино, где она провела свои последние годы, передаёт телеграм-канал SHOT. Майкл сейчас занимается организацией похорон. Отпевание артистки пройдёт в храме Воздвижения Честного Креста Господня в том же посёлке. Предполагается, что прощание с Анастасией будет проходить в театре Олега Табакова, в котором она служила.

Похоронена артистка будет также неподалёку — на родовом захоронении на Анкудиновском кладбище. Именно там в 2015 году актриса похоронила своего отца — режиссёра Юрия Заворотнюка. Здесь же упокоились брат Анастасии Святослав и его жена Надежда.

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая 2024 года после пяти лет борьбы с раком мозга.







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Появилось видео проб Заворотнюк на роль в сериале «Моя прекрасная няня»
30 мая 2024, 13:52

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Найдено архивное видео проб Анастасии Заворотнюк на главную роль «няни Вики» в телесериале «Моя прекрасная няня». Именно её 20 лет назад выбрали и утвердили из более чем 200 кандидаток.
Заворотнюк прослушивали одной из первых, передаёт телеграм-канал Mash. Команде она сразу понравилась: очень привлекала её непосредственность, однако пробы продолжили. Претенденток было очень много. К завершению кастинга стало ясно: более подходящей девушки на главную роль просто нет. Связались с Анастасией и сообщили, что она утверждена на роль няни.
К этому моменту она прошла курс комедийных актрис. Сама предложила добавить характерный говор к своей роли. Когда продюсер и режиссёр услышали её «гэкающую» речь, последние сомнения отпали: именно такая «няня Вика» им и нужна. За последующие пять лет Анастасия Заворотнюк снялась в 183 сериях и стала знаменитой.

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно

В ночь на 30 мая артистка скончалась после пяти лет борьбы с раком головного мозга. Ей было 53 года. Предполагается, что прощание с Анастасией Заворотнюк пройдёт в театре Олега Табакова.

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#ночь
#прощание
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#продюсер
#сериал
#артист
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Онколог Пылев заявил, что Заворотнюк могла умереть раньше
30 мая 2024, 13:07

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Причиной смерти 53-летней Анастасии Заворотнюк стала опухоль головного мозга — глиобластома. С этой страшной болезнью актриса боролась с 2018 года.
Врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Еuroonco» Андрей Пылёв в беседе с «Радио 1» рассказал про опухоль Анастасии Заворотнюк, назвав её агрессивным видом болезни.

«Глиобластома — это первичная опухоль головного мозга, которая относится к агрессивному типу. Она повреждает головной мозг, и вся симптоматика этого заболевания связана именно с повреждением головного мозга: это может быть головная симптоматика (головные боли), очаговая симптоматика (в зависимости от такого, какой участок головного мозга поврежден), какие-то двигательные и речевые нарушения. Глиобластома быстро растёт, достаточно быстро рецидивирует даже после радикально проведенного лечения, ассоциирована, как правило, с плохим прогнозом для пациента», — объяснил эксперт.

По словам онколога, существует много опасных онкологических диагнозов, но 5 лет лечения глиобластомы (Заворотнюк лечилась с 2018 года) — колоссальный срок. Большинство пациентов, как правило, погибают значительно раньше, заключил специалист.

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Ушла из жизни звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно
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#врач
#кома
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#актриса
#болезни
#заболевания
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Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно
Скончалась актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 10:32

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому.
О том, что известно расскажет редакция «Радио 1».

Болезнь и состояние Анастасии Заворотнюк в последнее время

В 2019 году Анастасия Заворотнюк ушла из театра и перестала сниматься в кино. После рождения дочери ей поставили страшный диагноз — «глиобластома» (рак головного мозга). Во время лечения в Германии Анастасия перенесла трепанацию черепа. Она находилась в реанимации из-за отека мозга. Ее вводили в состояние медикаментозной комы. В мае 2020-го отек уменьшился и актриса пришла в себя, но весной 2021-го у Анастасии Заворотнюк случился рецидив и ей снова назначили лечение.

Родственники до последних дней скрывали местонахождение звезды сериала «Моя прекрасная няня». О смерти Заворотнюк сообщил её директор Станислав Христов.

«К несчастью, Анастасия умерла», — сказал Христов агентству ТАСС.

Также эта информация подтверждена в её личном блоге.

Заворотнюк выписали из онкологической клиники
Заворотнюк выписали из онкологической клиники

Какой запомнится актриса Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк покорила сердца многих, снявшись в роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня».

«Ничего в этом страшного нет. И какой смысл пытаться увернуться от того, что открыло мне двери в мир нужных актёров? С этих съёмок, в общем-то, началась моя абсолютно новая жизнь. Поэтому я этой своей героине только благодарна», – рассказывала она.

Биография Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года. Её мать народная артистка России. Отец был телережиссёром. С раннего детства Анастасия хотела играть в театре. Поэтому упорно стремилась к своей мечте. В свободное время Заворотнюк занималась танцами и музыкой. В 1988–1989 годах она училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, однако бросила его. В итоге Анастасия Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ.

В 2006 году стала заслуженной артисткой России. Известна по сериалам «Моя прекрасная няня», «Провокаторы», по фильмам «Мамы», «Код Апокалипсиса» и ещё трём десяткам киноработ.

Личная жизнь Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк была замужем трижды. Первым мужем был российский бизнесмен Олаф Шварцкопф. Вторым супругом актрисы был бизнесмен Дмитрий Стрюков. В этом браке родилось двое детей — дочь Анна и сын Майкл. Третьим супругом артистки стал фигурист Петр Чернышев. У них родилась дочь, которую назвали Мила.

Ушла из жизни звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк
Ушла из жизни звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк

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«Но победила Настя»: Эвелина Блёданс о смерти и жизни Заворотнюк
Актриса Блёданс о смерти Заворотнюк: Она была идеальной женщиной
30 мая 2024, 10:27

Фото: РИА Новости/Анна Сергеева

Скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк, об этом сообщается в её личном блоге. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали самую агрессивную опухоль головного мозга — глиобластому. О смерти Заворотнюк стало известно в ночь на 30 мая. Актрисе было 53 года.
Актриса, певица, телеведущая Эвелина Блёданс в беседе с «Радио 1» назвала Анастасию Заворотнюк идеальной женщиной и перфекционисткой во всем.

«Настя — идеальная женщина. Перфекционистка во всем. Конечно же, образы, которые она создала, невероятные. На роль «Прекрасной няни» пол-Москвы претендовало, в том числе и я. Но победила Настя — на тот момент не медийная и не известная, просто Настя своей харизмой и обаянием. Она обладала идеальным лицом, телом, волосами — настоящая актриса. Конечно, очень жаль. Скорбим», — прокомментировала актриса.

Эвелина Блёданс сказала, что жизнь бывает жестокой, но с этим ничего не сделать.

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#онкология
#радио
#женщина
#жизнь
#кома
#актриса
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Супруга Канье Уэста прогулялась по улице без штанов
Супруга Канье Уэста Бьянка Цензори прогулялась по Лос-Анджелесу без штанов
28 мая 2024, 18:52

Фото: istockphoto/Caiaimage/Tom Merton

Супруга рэпера Канье Уэста модель Бьянка Цензори прогулялась по Лос-Анджелесу без штанов. О таком эпатажном поступке сообщило издание The Sun.
Уточняется, что прогулку девушка совершала с мужем. Журналисты увидели ее в откровенном образе, а именно, в боди и черных высоких сапогах, а сам исполнитель вышел в белой куртке с капюшоном, широких брюках и тапках.

Это не первый подобный эксперимент со стороны Бьянки. В откровенном наряде она появлялась в апреле в ресторане. Тогда она выбрала белый топ и трусы с завышенной линией талии, оформленные цветочным принтом.

Сам Канье Уэст недавно был в центре внимания. На рэпера написали заявление за то, что он ударил по лицу мужчину. По словам музыканта, незнакомец приставал к его жене, а представители артиста и вовсе рассказали, что мужчина засунул руку под платье девушки. Он также якобы схватил ее за талию и отправил воздушные поцелуи.

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#мир
#звёзды
#скандал
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Певица Нюша подала иск о расторжении брака с мужем
Иск о расторжении брака между певицей Нюшей и ее супругом Сивовым поступил в суд
27 мая 2024, 21:39

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Иск о разводе певицы Нюши и её мужа Игоря Сивова поступил в 154-й мировой судебный участок Хорошевского района Москвы.
«Зарегистрировано исковое заявление о расторжении брака между супругами, у которых есть дети. Истец: Шурочкина Нюша Владимировна, ответчик: Сивов Игорь Вениаминович», — пишет РИА Новости со ссылкой на суд.
Дата судебного заседания ещё не определена.

По данным судебной картотеки, заявление было подано 24 мая.

Ранее СМИ сообщили, что пара решила расстаться после семи лет брака, за время которого у них родилось двое детей.

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#дети
#певица
#сми
#заявление
#новости
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Певица Алсу подала на развод
Певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым
27 мая 2024, 20:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Алсу инициировала развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Информация о судебном процессе размещена на портале мировых судей Москвы.
В документах дела Алсу указана как истец, а ее муж Ян Абрамов — ответчик. Категория дела — «О расторжении брака супругов, имеющих детей». Певица подала заявление на развод 24 мая.

Пара была в браке 18 лет. Алсу и Ян Абрамов воспитывают троих детей: 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля.

«Комсомольская правда» называет в качестве возможных причин расставания предполагаемые измены Яна Абрамова. Слухи о его новой подруге, внешне напоминающей Алсу, активно обсуждаются в социальных сетях, отметило издание.

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Отказ от трусов, «секрет» слабительного и сон на подоконнике: странные привычки звезд
23 мая 2024, 06:00

Фото: РИА Новости / Антон Белицкий

Певец SHAMAN заявил, что не носит нижнее белье. Как считает исполнитель, надевать трусы нет смысла, поэтому он их не покупает.
В материале «Радио 1» расскажем о других странных привычках знаменитостей.

SHAMAN — «Долой трусы»

Артист поделился, что иногда во время концертов фанатки кидают ему на сцену не только футболки, но бюстгальтеры с трусами. Певец отмечает, что не видит в этом ничего плохого. Как считает SHAMAN, люди иногда должны иметь возможность отвести душу и «похулиганить».

Сам он заявил, что ему нижнее белье не нужно.

«Просто как бы в этом нет смысла. Потому что как бы — а зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было», — сказал певец.

Вечная ёлка Филиппа Киркорова

Король российской эстрады зависим от социальных сетей. Каждое утро певец начинает со скроллинга новостных лент и мессенджеров. У Киркорова нашлась еще одна странность — у него круглый год стоит новогодняя елка.

В беседе с «7 Дней» Киркоров рассказал, что Новый год является любимым праздником его семьи, а ёлку он не убирает, чтобы «не расставаться с этим чудом».

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Любительница молока Лолита

Лолита Милявская фанатка необычного утреннего ритуала. После пробуждения она выкуривает сигарету, после чего выпивает целый литр молока. Певица также говорила, что в качестве диеты съедает острую курицу, а затем запивает молоком. Однажды она даже выходила с пакетом молока на сцену фестиваля «Новая волна».

Брезгливая Кристина Асмус

Из-за брезгливости Асмус никогда не умывается обычной водопроводной водой, а использует хлоргексидин. Во время мытья волос девушка держит голову вниз, чтобы капли воды не попадали на лицо.

Она также призналась, что не пользуется уходовой косметикой. Асмус никогда не наносит маски, патчи, скрабы, не делает пилинги и массажи для лица. Актриса отказалась от косметических процедур после неудачного грима на съёмках фильма, так как после снятия макияжа её кожа покрылась сыпью.

Клептоманка Виктория Боня

Блогер призналась, что страдает клептоманией. В 2021 году в соцсетях она поделилась с поклонниками фактом, что любит воровать из гостиниц и отелей, где останавливается, роскошные халаты.

«Я одна тырю халаты в отелях? Когда халаты классные, я не могу упустить этот момент», — написала Боня в своем аккаунте в Instagram*.
Боня не боится преследования по закону. Бывшая гражданская супруга сына состоятельного предпринимателя Алекса Смерфита, разумеется, может позволить себе качественную домашнюю одежду, но «тырит» ради удовольствия, что свойственно клептоманам.

Слабительное для Аллы Пугачевой

В 2019 году музыкальный критик Артур Гаспарян рассказал в программе «Ты не поверишь» на НТВ, что примадонна пьет слабительное для голоса. По его словам, Пугачева расстраивалась, что нельзя часто пить слабительное, поскольку оно негативно влияет на почки и печень.

Неизвестно, пользуется ли Пугачева «секретным оружием» сейчас, ведь она почти не дает концерты.

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Любительница шпагата Анастасия Волочкова

Балерина давно перестала танцевать в Большом театре, но до сих пор не перестает демонстрировать миру свою растяжку. Волочкова любит садиться на фирменный шпагат везде, где возможно (и невозможно).

Волочкова публиковала снимки в шпагате на яхтах, на перилах, сеновале, в гамаке, на пляжных лежаках и на берегу моря. Стоит отметить, общая длина любимой позы Анастасии составляет 260 сантиметров.

Однажды балерина показала растяжку у памятника советскому истребителю, подняв одну ногу на крыло самолета. Поступок Волочковой спровоцировал волну негатива, многие сочли это пренебрежением к памяти героев Великой Отечественной войны. На что артистка заявила, что ей «абсолютно до фонаря», что о ней подумают.

Страсть к подоконникам Димы Билана

Однажды певец попал в больницу с высокой температурой, откуда опубликовал фото с интересным фактом о себе.
«Сколько себя помню, да и все детство прошло на подоконнике, даже спать на них мог, предварительно хапнув подушку! Так эта привычка и осталась», — поделился Билан.

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