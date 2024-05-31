Очередной удар: Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк настигла новая беда

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Ночью 30 мая умерла 53-летняя Анастасия Заворотнюк. Актриса боролась с тяжелым онкологическим заболеванием, диагностированным в 2019 году. Все это время с ней был муж Петр Чернышев, актриса скончалась на его руках в хосписе.
О жизни Заворотнюк и Чернышева, их истории любви и трудностях, с которыми столкнулась семья – в материале «Радио 1».
Будучи коллегами, они начали общаться. Завязалась дружба, которая переросла в романтические отношения. Позже в интервью Заворотнюк признавалась, что это была любовь с первого взгляда.
Чернышева, по его признанию, поразил внутренний мир очаровательной Заворотнюк, ее искренность и отзывчивость.
Так появилась одна из самых красивых пар российского шоубиза. Супруги часто появлялись на красных дорожках, путешествовали по миру, вместе вели программу на НТВ и радостно делились моментами жизни с публикой.
Анастасия никогда не скрывала, что любит детей и с радостью бы стала мамой в третий раз, в то врем как у Чернышова не было детей от первого брака. Через десять лет случилось то, чего так желали оба: осенью 2018-го у пары родилась дочь Мила. По словам друзей, для этого Заворотнюк пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, когда эмбрион, зачатый в пробирке, подсаживается в организм женщины).
48-летняя Анастасия достигла успехов в карьере, нашла любимого человека и воспитывала с ним здоровых детей, не подозревая, что ей предстоит пережить.
Хозяйственные дела и заботу о маленькой дочке взяла на себя мать артистки, а супруг Петр Чернышев много и тяжело работал, чтобы иметь возможность оплачивать больничные счета, сиделок и другие расходы.
Анастасия проходила химиотерапию и лучевую терапию в Германии, но лечение не принесло ожидаемых результатов — заболевание прогрессировало, опухоль дала метастазы. Медики допускали возможность оперативного вмешательства, но оценили риски как слишком высокие, понимая, что операция может закончиться смертью.
Заворотнюк находилась в коме в реанимационном отделении со множественными осложнениями. Продюсер Андрей Разин связывал диагноз Заворотнюк с процедурой ЭКО.
Актрисе продлил жизнь Чернышев – так говорят все в окружении семьи. Мужчина привлек к лечению жены лучших врачей страны.
В конце 2023 года Заворотнюк прошла очередной дорогостоящий курс лечения в частной клинике, но замедлить прогрессирование глиобластомы это не помогло.
Эта новость стала очередным ударом для Чернышева, который уже столкнулся с необходимостью организации похорон на высшем уровне, что требует серьезных финансовых вложений.
Отметим, что это не первый случай, когда семья Заворотнюк сталкивается с налоговыми трудностями. В 2023 году судебные приставы уже обращали внимание на долги актрисы, значащиеся с 2014 года, включая транспортный налог и страховые взносы на общую сумму 150 тысяч рублей.
Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с изданием «Страсти.ру» заявил, что выплачивать долг Анастасии Заворотнюк придется наследникам актрисы.
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История любви Заворотнюк и ЧернышеваОтношения Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева начали развиваться в 2009 году. Артистка тогда была ведущей шоу «Ледниковый период», а Петр был одним из участников программы.
Будучи коллегами, они начали общаться. Завязалась дружба, которая переросла в романтические отношения. Позже в интервью Заворотнюк признавалась, что это была любовь с первого взгляда.
Чернышева, по его признанию, поразил внутренний мир очаровательной Заворотнюк, ее искренность и отзывчивость.
«Я сразу понял, что Настя — это моя вторая половинка, она ответила мне симпатией, и я решил действовать», — говорил Петр Чернышев.Их свадьба прошла в два этапа — тайное мероприятие в Крыму в Форосе и выступление в одном из выпусков «Ледникового периода». В роли сватов, выводивших Анастасию к жениху, выступили Александр Жулин и Илья Авербух, а на счастливую жизнь благословение давала сама Татьяна Тарасова.
Так появилась одна из самых красивых пар российского шоубиза. Супруги часто появлялись на красных дорожках, путешествовали по миру, вместе вели программу на НТВ и радостно делились моментами жизни с публикой.
Анастасия никогда не скрывала, что любит детей и с радостью бы стала мамой в третий раз, в то врем как у Чернышова не было детей от первого брака. Через десять лет случилось то, чего так желали оба: осенью 2018-го у пары родилась дочь Мила. По словам друзей, для этого Заворотнюк пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, когда эмбрион, зачатый в пробирке, подсаживается в организм женщины).
48-летняя Анастасия достигла успехов в карьере, нашла любимого человека и воспитывала с ним здоровых детей, не подозревая, что ей предстоит пережить.
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Болезнь ЗаворотнюкЗаворотнюк диагностировали глиобластому сразу после рождения дочери Милы в 2019 году. От такой же болезни ранее скончалась певица Жанна Фриске.
Хозяйственные дела и заботу о маленькой дочке взяла на себя мать артистки, а супруг Петр Чернышев много и тяжело работал, чтобы иметь возможность оплачивать больничные счета, сиделок и другие расходы.
Анастасия проходила химиотерапию и лучевую терапию в Германии, но лечение не принесло ожидаемых результатов — заболевание прогрессировало, опухоль дала метастазы. Медики допускали возможность оперативного вмешательства, но оценили риски как слишком высокие, понимая, что операция может закончиться смертью.
Заворотнюк находилась в коме в реанимационном отделении со множественными осложнениями. Продюсер Андрей Разин связывал диагноз Заворотнюк с процедурой ЭКО.
Актрисе продлил жизнь Чернышев – так говорят все в окружении семьи. Мужчина привлек к лечению жены лучших врачей страны.
В конце 2023 года Заворотнюк прошла очередной дорогостоящий курс лечения в частной клинике, но замедлить прогрессирование глиобластомы это не помогло.
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Долги Заворотнюк и ЧернышеваВ последние месяцы семья была сильно погружена в лечение Заворотнюк и перестала следить за финансовыми обязательствами, из-за чего них образовался долг по налогам на сумму почти в 500 тысяч рублей. Об этом сообщил Телеграм-канал Shot.
Эта новость стала очередным ударом для Чернышева, который уже столкнулся с необходимостью организации похорон на высшем уровне, что требует серьезных финансовых вложений.
Отметим, что это не первый случай, когда семья Заворотнюк сталкивается с налоговыми трудностями. В 2023 году судебные приставы уже обращали внимание на долги актрисы, значащиеся с 2014 года, включая транспортный налог и страховые взносы на общую сумму 150 тысяч рублей.
Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с изданием «Страсти.ру» заявил, что выплачивать долг Анастасии Заворотнюк придется наследникам актрисы.
«Оплата долгов ложится на наследников. Но это обязательство не должно быть больше, чем стоимость наследственной массы», — отметил защитник.Адвокат предположил, что задолженность Заворотнюк перед ФНС едва ли станет «глобальной проблемой» для семьи.
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Похороны Анастасии ЗаворотнюкПрощание с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре в Москве, ее похоронят на Троекуровском кладбище 1 июня. Сообщение размещено в Instagram-аккаунте* Заворотнюк.
«Прощание с Анастасией состоится 1 июня с 11:00 до 14:00 в Покровском монастыре на улице Таганской 58 строение 1», — сказано в сообщении.Посетить место захоронения можно будет с 16:00 до 17:00.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Алина Юрчак