Таролог предсказал, каким знакам зодиака повезет в деньгах в 2025 году

Фото: iStock/Stas-Bejsov
Новый год — новые предсказания.
Таролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» составил денежный гороскоп для всех знаков зодиака. Интересно: кому повезет?
Овнов ждёт финансово хороший год, особенно если они научатся сдерживать свои импульсивность и упрямство, будут проявлять больше змеиной мудрости и изворотливости.
Главное, на что стоит сделать упор, если они хотят увеличить своё финансовое состояние — сконцентрироваться на личной активности в работе. Вот тут их упорство (не путать с упрямством) пойдёт им на пользу. И помните, Овны, — вам легче даются быстрые, а не долгосрочные проекты.
Тельцов ждёт финансово стабильный год, правда, без особых перспектив к резкому обогащению. Залог их успеха в этом году: действовать по правилам и с максимально холодной головой. Эмоции вашим финансам в 2025 году — только помеха.
Близнецы будут ощущать, что деньги в этом году даются им тяжелее, чем обычно. Но большинству представителей знака это пойдёт на пользу. Ощущая тяжесть финансовой сферы, они начнут искать иные подходы к заработку. И высока вероятность, что многие из них эти подходы найдут, что приведёт к прорыву как в финансах, так и в карьере.
Финансовый успех Раков в 2025 году лежит через семью и короткие поездки. Одни представители знака будут черпать силы в домашней обстановке, другие могут влиться в семейный бизнес. И помните, что дома сидеть вам не рекомендуется — соглашайтесь на любые рабочие поездки. Если работаете онлайн, то старайтесь почаще выбираться для работы в кафе, коворкинги и тому подобные места.
У Львов финансовая сфера будет развиваться классическим образом — чем больше карьерных успехов, тем лучше становится финансовое состояние. Правда, у Львов в этом году повышена склонность к быстрому растрачиванию, потому им рекомендуется заняться самообразованием в области управления финансами.
Девам точно не стоит опасаться разорения в 2025 году. И даже некоторые козни со стороны коллег не ударят по их финансовому состоянию. Но так как Девы склонны много экономить, стоит помнить, что лучше немного переплатить за качественную вещь, чем купить подешевле, но ширпотреб. Понимание этого позволит расширить свой денежный канал.
Многих Весов 2025 год заставит задуматься о дальнейшем профессиональном развитии. Многие представители знака достигнут пределов своего карьерного развития и нужно будет искать иные подходы к карьерному, а значит и финансовому росту. И, дорогие Весы, покупайте чаще лотерейные билеты — высока вероятность выигрышей.
Если Скорпион хочет увеличить приток денег в свою жизнь в 2025 году, ему нужно поставить себе конкретную цель и двигаться по направлению к ней. Также Скорпионы смогут проявить себя в этом году как умелые управленцы, могут смело манипулировать другими людьми для достижения своих целей — год Змеи это разрешает.
Стрельцам в 2025 году не рекомендуется менять работу. А если и менять, то тщательно выбирать нового работодателя и взвешивать все «за» и «против». Иначе они рискуют допустить серьёзную карьерную ошибку, что приведёт к значительной потере денег. Впрочем, если предложения о смене работы поступают от прошлых работодателей, их стоит рассмотреть.
Козероги могут смело менять работу в 2025 году. Высока вероятность, что они получат удачное предложение с повышением зарплаты. И чтобы увеличить шансы на карьерный рост, им нужно как можно больше общаться с совершенно разными людьми. Больше общения — больше финансовых возможностей.
У Водолеев финансы плотно завязаны с карьерой. Чем больше успехов на работе, тем больше денег они получают. Но помните – у Водолеев возрастает риск попасться на удочку мошенников в 2025 году. Так что звонки с незнакомых номеров и звонки в мессенджерах игнорируем.
Многих Рыб ожидает финансово нестабильный год. Неурядицы в финансах заставят нервничать. А нервы ещё больше негативно скажутся на денежной сфере. Так что вам, дорогие Рыбы, совет: поменьше поддавайтесь негативным эмоциям, поменьше берите на себя нагрузку в делах и старайтесь хорошо отдыхать.
Читайте также:
Таролог Зак предсказал, каким будет 2025 год для россиян
Таролог назвала знаки зодиака, которые встретят свою любовь до конца 2024 года
Таролог Крылова: Близнецов ждут приятные новости и рабочие поездки в декабре
Овнов ждёт финансово хороший год, особенно если они научатся сдерживать свои импульсивность и упрямство, будут проявлять больше змеиной мудрости и изворотливости.
Главное, на что стоит сделать упор, если они хотят увеличить своё финансовое состояние — сконцентрироваться на личной активности в работе. Вот тут их упорство (не путать с упрямством) пойдёт им на пользу. И помните, Овны, — вам легче даются быстрые, а не долгосрочные проекты.
Тельцов ждёт финансово стабильный год, правда, без особых перспектив к резкому обогащению. Залог их успеха в этом году: действовать по правилам и с максимально холодной головой. Эмоции вашим финансам в 2025 году — только помеха.
Близнецы будут ощущать, что деньги в этом году даются им тяжелее, чем обычно. Но большинству представителей знака это пойдёт на пользу. Ощущая тяжесть финансовой сферы, они начнут искать иные подходы к заработку. И высока вероятность, что многие из них эти подходы найдут, что приведёт к прорыву как в финансах, так и в карьере.
Финансовый успех Раков в 2025 году лежит через семью и короткие поездки. Одни представители знака будут черпать силы в домашней обстановке, другие могут влиться в семейный бизнес. И помните, что дома сидеть вам не рекомендуется — соглашайтесь на любые рабочие поездки. Если работаете онлайн, то старайтесь почаще выбираться для работы в кафе, коворкинги и тому подобные места.
У Львов финансовая сфера будет развиваться классическим образом — чем больше карьерных успехов, тем лучше становится финансовое состояние. Правда, у Львов в этом году повышена склонность к быстрому растрачиванию, потому им рекомендуется заняться самообразованием в области управления финансами.
Девам точно не стоит опасаться разорения в 2025 году. И даже некоторые козни со стороны коллег не ударят по их финансовому состоянию. Но так как Девы склонны много экономить, стоит помнить, что лучше немного переплатить за качественную вещь, чем купить подешевле, но ширпотреб. Понимание этого позволит расширить свой денежный канал.
Многих Весов 2025 год заставит задуматься о дальнейшем профессиональном развитии. Многие представители знака достигнут пределов своего карьерного развития и нужно будет искать иные подходы к карьерному, а значит и финансовому росту. И, дорогие Весы, покупайте чаще лотерейные билеты — высока вероятность выигрышей.
Если Скорпион хочет увеличить приток денег в свою жизнь в 2025 году, ему нужно поставить себе конкретную цель и двигаться по направлению к ней. Также Скорпионы смогут проявить себя в этом году как умелые управленцы, могут смело манипулировать другими людьми для достижения своих целей — год Змеи это разрешает.
Стрельцам в 2025 году не рекомендуется менять работу. А если и менять, то тщательно выбирать нового работодателя и взвешивать все «за» и «против». Иначе они рискуют допустить серьёзную карьерную ошибку, что приведёт к значительной потере денег. Впрочем, если предложения о смене работы поступают от прошлых работодателей, их стоит рассмотреть.
Козероги могут смело менять работу в 2025 году. Высока вероятность, что они получат удачное предложение с повышением зарплаты. И чтобы увеличить шансы на карьерный рост, им нужно как можно больше общаться с совершенно разными людьми. Больше общения — больше финансовых возможностей.
У Водолеев финансы плотно завязаны с карьерой. Чем больше успехов на работе, тем больше денег они получают. Но помните – у Водолеев возрастает риск попасться на удочку мошенников в 2025 году. Так что звонки с незнакомых номеров и звонки в мессенджерах игнорируем.
Многих Рыб ожидает финансово нестабильный год. Неурядицы в финансах заставят нервничать. А нервы ещё больше негативно скажутся на денежной сфере. Так что вам, дорогие Рыбы, совет: поменьше поддавайтесь негативным эмоциям, поменьше берите на себя нагрузку в делах и старайтесь хорошо отдыхать.
Читайте также:
Таролог Зак предсказал, каким будет 2025 год для россиян
Таролог назвала знаки зодиака, которые встретят свою любовь до конца 2024 года
Таролог Крылова: Близнецов ждут приятные новости и рабочие поездки в декабре
Анастасия Бондарева