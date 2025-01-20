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Предсказания о конце времен появляются на протяжении не одной тысячи лет, но ожидать стоит не апокалипсиса, а цивилизационного упадка. Об этом заявила эксперт по славянской магии, нумеролог Евгения Белова. По ее мнению, закат ожидает европейский и американский миры, такой же, какой настиг Древний Египет, Древнюю Грецию и Византийскую империю.
«На смену отжившей системе приходит новый многополярный мир, одним из лидеров которого является Россия. Так что те процессы, о которых говорят британские ученые, касаются их парадигмы — но не нашей. Границы России нигде не заканчиваются, как говорил наш президент Владимир Путин, и я думаю, что временных границ у нас тоже нет. Русский мир только начинается», — рассказала эзотерик «Вечерней Москве».Тем временем, как пишет издание The New York Times, западные элиты все чаще признают, что Россия при завершении конфликта на Украине сохранит за собой территории, сообщают argumenti.ru. Американская газета отмечает, что все регионы, освобожденные в ходе СВО, останутся под контролем Москвы.
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