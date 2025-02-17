«Дарить подарки и быть щедрым»: Гороскоп с 17 по 23 февраля для всех знаков зодиака

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko
В деловой сфере при составлении рабочих планов желательно быть практичными, реалистами, учитывать детали и возможные сопутствующие трудности. На переговорах надо понимать то, что хотят на самом деле деловые партнёры, и считаться с их интересами. В вопросах любви благоприятно быть щедрыми и дарить подарки.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
Овну надо развивать выдержку. Контроль над своими эмоциям сделает его менее ранимым и более стойким.
Тельцу поможет смелость и решительность. Он много успеет сделать и достигнет хороших результатов.
У Близнецов поменяется общение. Им необходимо отдать предпочтение более надёжным и перспективным связям.
Раку в личных и деловых отношениях надо полагаться на взаимную ответственность и доверие.
Льву нужно проявить себя в творчестве. Он почувствует вдохновение и прилив сил.
Деве надо быть собранной и внимательной. Свои тайны ей лучше тщательно оберегать.
У Весов усилится обаяние и притягательность. Они проявят свою волю в решительных поступках.
Скорпиону желательно не спорить ради спора. Необходимо проявить любознательность и тщательно изучать поступающую информацию.
Стрельцу нужно больше общаться и быть в центре внимания. Он увлечёт своим мнением окружающих и будет воодушевлён.
Козерогу не надо отвлекаться по пустякам. Ему благоприятно доводить свои дела до идеала.
Водолею полезно расширять свой кругозор. Через общения с друзьями он узнает много интересного.
Рыбам надо планировать свои дела. Постепенность и неторопливость лучше спешки. Нестандартные решения лучше привычных.
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Овну надо развивать выдержку. Контроль над своими эмоциям сделает его менее ранимым и более стойким.
Тельцу поможет смелость и решительность. Он много успеет сделать и достигнет хороших результатов.
У Близнецов поменяется общение. Им необходимо отдать предпочтение более надёжным и перспективным связям.
Раку в личных и деловых отношениях надо полагаться на взаимную ответственность и доверие.
Льву нужно проявить себя в творчестве. Он почувствует вдохновение и прилив сил.
Деве надо быть собранной и внимательной. Свои тайны ей лучше тщательно оберегать.
У Весов усилится обаяние и притягательность. Они проявят свою волю в решительных поступках.
Скорпиону желательно не спорить ради спора. Необходимо проявить любознательность и тщательно изучать поступающую информацию.
Стрельцу нужно больше общаться и быть в центре внимания. Он увлечёт своим мнением окружающих и будет воодушевлён.
Козерогу не надо отвлекаться по пустякам. Ему благоприятно доводить свои дела до идеала.
Водолею полезно расширять свой кругозор. Через общения с друзьями он узнает много интересного.
Рыбам надо планировать свои дела. Постепенность и неторопливость лучше спешки. Нестандартные решения лучше привычных.
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Анастасия Панченко