«Придерживаться вежливости»: Гороскоп с 3 по 9 февраля для всех знаков зодиака

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В деловой сфере откроется новый круг общения. Знакомства будут полезными. Придерживаться желательно такта, этики и вежливости. В вопросах любви интуитивное понимание партнёра и стремление к гармонии во взаимоотношениях укрепит союз и поднимет его на более высокий уровень. В вопросах здоровья необходимо наладить режим дня, высыпаться.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
Овну честолюбие и трудолюбие помогут укрепить авторитет. Ответственности лучше не избегать и быть посмелее.
Тельцу надо пересмотреть свой гардероб. Благоприятны покупки, они его украсят.
Близнецам важно быть объективными при решении деловых вопросов. Им нужно ощутить свою силу воли и энергетику.
Рак будет к себе располагать и вызывать доверие. Его доброта и умение выслушать помогут его близким.
Льву не надо лениться. Благоприятно проявить трудолюбие и целеустремлённость.
Деве лучше не брать на себя лишнюю ответственность. Ей важно заняться собой и своими планами.
Весам надо проявить свои таланты. Их жизнерадостность возрастёт. Они станут уверенней.
Скорпион сможет выполнить данные обещания. Он воплотит свои планы в реальность.
Стрельцу надо положительно мыслить. Его ожидает успех. Он будет добрым и радостным.
Козерогу поможет ловкость и общительность. Ему нужно во всём искать выгоду и положительные моменты.
Водолей достигнет успеха в карьере и станет известнее. К нему будут благосклонны. Он обретёт покровителей.
Рыбам надо проявить сострадание и понимание. Им важно опираться на свою систему ценностей и быть благородными.
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Овну честолюбие и трудолюбие помогут укрепить авторитет. Ответственности лучше не избегать и быть посмелее.
Тельцу надо пересмотреть свой гардероб. Благоприятны покупки, они его украсят.
Близнецам важно быть объективными при решении деловых вопросов. Им нужно ощутить свою силу воли и энергетику.
Рак будет к себе располагать и вызывать доверие. Его доброта и умение выслушать помогут его близким.
Льву не надо лениться. Благоприятно проявить трудолюбие и целеустремлённость.
Деве лучше не брать на себя лишнюю ответственность. Ей важно заняться собой и своими планами.
Весам надо проявить свои таланты. Их жизнерадостность возрастёт. Они станут уверенней.
Скорпион сможет выполнить данные обещания. Он воплотит свои планы в реальность.
Стрельцу надо положительно мыслить. Его ожидает успех. Он будет добрым и радостным.
Козерогу поможет ловкость и общительность. Ему нужно во всём искать выгоду и положительные моменты.
Водолей достигнет успеха в карьере и станет известнее. К нему будут благосклонны. Он обретёт покровителей.
Рыбам надо проявить сострадание и понимание. Им важно опираться на свою систему ценностей и быть благородными.
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Анастасия Панченко