Дату бракосочетания в Подмосковье в 2025 году забронировали 13 тыс. пар

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Подмосковье в этом году уже подано 13 тыс. заявлений для регистрации брака. Об этом рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
В Московской области в 2024-м провели масштабную трансформацию бракосочетания. У молодожёнов появился большой выбор мест для проведения церемонии – от скромной росписи в МФЦ до пышного торжества в парках, усадьбах или на своей локации.
Как отметили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области, молодожёны всё чаще выбирают уникальные локации, чтобы сделать день свадьбы особенным и запоминающимся. Выбрать место помогает портал «Свадьба в Подмосковье», где молодожёны могут ознакомиться со всеми выездными площадками.
На портале представлено большое количество парков, усадеб, музеев и дворцов культуры. Есть и коммерческие свадебные пространства. Отдельная вкладка адресована тем, кто хочет зарегистрировать брак на своей площадке.
Кроме того, на портале «Свадьба в Подмосковье» представлены услуги, которые могут понадобиться молодожёнам – от оформления пространства до фотографов. Это позволяет сэкономить время и сделать процесс подготовки к свадьбе более комфортным. Также в этом году планируется расширение программы по организации свадебных церемоний на выездных площадках.
Больше информации можно найти на портале или в ТГ-канале.
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«Молодожены нашего региона уже подали 13 тыс. заявлений для регистрации брака в этом году. Планируется и множество свадеб на выездных площадках. Самым популярным временем для свадеб остаётся лето. Напомню, что в прошлом году в Подмосковье поженились почти 50 тыс. пар, и больше всего свадеб было в летние месяцы», – уточнила Болатаева.
Как отметили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области, молодожёны всё чаще выбирают уникальные локации, чтобы сделать день свадьбы особенным и запоминающимся. Выбрать место помогает портал «Свадьба в Подмосковье», где молодожёны могут ознакомиться со всеми выездными площадками.
На портале представлено большое количество парков, усадеб, музеев и дворцов культуры. Есть и коммерческие свадебные пространства. Отдельная вкладка адресована тем, кто хочет зарегистрировать брак на своей площадке.
Кроме того, на портале «Свадьба в Подмосковье» представлены услуги, которые могут понадобиться молодожёнам – от оформления пространства до фотографов. Это позволяет сэкономить время и сделать процесс подготовки к свадьбе более комфортным. Также в этом году планируется расширение программы по организации свадебных церемоний на выездных площадках.
Больше информации можно найти на портале или в ТГ-канале.
Читайте также:
Семьи Подмосковья с детьми-инвалидами получат до 110 тыс. рублей на реабилитацию
Жильё в Подмосковье в этом году получат более 900 детей-сирот
Зарплаты подмосковных молодых воспитателей и учителей увеличили на 20-26%
Лора Луганская