Зарплаты подмосковных молодых воспитателей и учителей увеличили на 20-26%

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Подмосковье с 1 января 2025 года для 10 тыс. молодых специалистов и педагогов без категории увеличили минимальные оклады. Таким образом, молодые учителя и педагоги дополнительного образования получат прибавку к окладам в среднем на 20%, молодые воспитатели – на 26%, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Помимо этого, должностные оклады педагогов образовательных учреждений проиндексируют на 4,2%.
Как уточнили в пресс-службе Минобразования Московской области, в регионе минимальный оклад воспитателя увеличился с 12 432 до 20 050 рублей, учителя – с 14 589 до 21 913 рублей, педагога дополнительного образования – с 15 444 до 23 187.
Эти и другие меры должны помочь решить кадровые вопросы в образовательных организациях региона, поддержать учителей и воспитателей.
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«В 2025 году по программе губернатора мы увеличили зарплаты педагогам, учителям и воспитателям – это 90 тыс. работников. В регионе предусмотрено множество других мер поддержки педагогов – компенсации за арендованное жильё, доплаты молодым специалистам и так далее», – отметила зампред.
Как уточнили в пресс-службе Минобразования Московской области, в регионе минимальный оклад воспитателя увеличился с 12 432 до 20 050 рублей, учителя – с 14 589 до 21 913 рублей, педагога дополнительного образования – с 15 444 до 23 187.
Эти и другие меры должны помочь решить кадровые вопросы в образовательных организациях региона, поддержать учителей и воспитателей.
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Лора Луганская