Жильё в Подмосковье в этом году получат более 900 детей-сирот

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 900 детей-сирот из Подмосковья получат в наступившем году собственное жильё. Для этого предусмотрено более 4 млрд рублей, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В рамках региональной программы «Жилище» дети-сироты, не имеющие жилья, по достижении совершеннолетия получают квартиру или жилищный сертификат на её покупку.
Как рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области, в 2025 году квартиры получат 913 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них жилищный сертификат выбрали 821 ребят, квартиры – 92.
С помощи государственного жилищного сертификата ребёнок может подобрать жилое помещение на территории всего региона с учётом своих предпочтений. При этом квартира сразу приобретается в собственность.
В ведомстве напомнили, что федеральным законом закреплены нормы выдачи сертификатов молодым людям с 23 лет, а Московская область – первый регион, где эта планка понижена до 18 лет.
Читайте также:
Зарплаты подмосковных молодых воспитателей и учителей увеличили на 20-26%
28 тыс. доноров Московской области получат увеличенную ежегодную выплату
Подмосковные семьи погибших бойцов СВО начали получать новую выплату
«В этом году жильё получат более 900 детей-сирот нашего региона. Программа предыдущего года показала, что жилищный сертификат – самый частый выбор ребят, и в этом году обеспечивать жильем будем в основном с помощью сертификата. Общий бюджет этого года составил более 4,4 млрд рублей», – отметила Болатаева.
Как рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области, в 2025 году квартиры получат 913 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них жилищный сертификат выбрали 821 ребят, квартиры – 92.
С помощи государственного жилищного сертификата ребёнок может подобрать жилое помещение на территории всего региона с учётом своих предпочтений. При этом квартира сразу приобретается в собственность.
В ведомстве напомнили, что федеральным законом закреплены нормы выдачи сертификатов молодым людям с 23 лет, а Московская область – первый регион, где эта планка понижена до 18 лет.
Читайте также:
Зарплаты подмосковных молодых воспитателей и учителей увеличили на 20-26%
28 тыс. доноров Московской области получат увеличенную ежегодную выплату
Подмосковные семьи погибших бойцов СВО начали получать новую выплату
Лора Луганская