«Партия любителей пива»: Председатель Штаков рассказал о целях возрождения партии

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В России возродят Партию любителей пива (ПЛП). Её организационный комитет соберется 22 апреля, после чего документы на регистрацию политического объединения будут поданы в Минюст России, сообщили в «Независимой газете». О создании «Партии Любителей Пива» впервые было объявлено 10 апреля 1994 года. На парламентских выборах 1995 года за неё проголосовали более 400 тысяч россиян, что не позволило политической структуре пройти в Госдуму. Сейчас известно, что партия рассчитывает принять участие в предстоящих выборах в 2025 году.
Председатель «Партии любителей пива» Дмитрий Штаков в беседе с «Радио 1» рассказал, почему партию ликвидировали в 1998 году и почему решили возродить сейчас.
Также эксперт обратил внимание на девиз партии и объяснил, что объединяет всех её участников.
Дмитрий Штаков рассказал, кто поддерживал и финансировал «пенную» политическую структуру в 90-е годы.
По словам председателя «Партии любителей пива», никаких властных амбиций у их политического объединения — им достаточно того, чтобы у партии были сторонники, которые разделяют идею гимна Валерия Шаповалова: «Давай вместе пиво пить, давай будем все дружить».
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«На самом деле ликвидировали её, потому что, по нашему мнению, был недостаточно удачный опыт её политического участия и деятельности в рамках выборов в Госдуму в 96-м году, и мы ощутили некий диссонанс между желанием участвовать в партийной жизни и желанием голосовать за партию как за политическую силу. Сейчас возрождается, потому что ситуация начинает быть очень схожей: в то время общество ощущало серьезную нехватку понятного, комфортного политического контента — пространства, в котором ты можешь участвовать в политической жизни в достаточно интересных формах и достаточно безопасно для себя и окружающих тебя людей. Мы сейчас ощущаем ту же самую потребность. Очень закомплексованы политические мероприятия и политические формы, которые на сегодняшний день предлагаются, которые не вызывают отклика. Все считают, что участие в политике небезопасное дело, и много, кто не хочет из-за этого участвовать в политической жизни. «Партия любителей пива» дает такую возможность», — поделился эксперт.
Также эксперт обратил внимание на девиз партии и объяснил, что объединяет всех её участников.
«Девизом партии всегда было «Мы любим пиво, но еще больше мы любим Россию». Нас объединяет то, что мы любим Россию, в связи с этим мы предлагаем пиво как некую альтернативу многим тем процессам и продуктам, которые на сегодняшний день предлагаются в использование. Например, если мы говорим, про ситуацию 1993 года, когда партия создавалась, мы чётко говорили, что в то время в России правила «Партия любителей водки», и «Партия любителей пива» была серьёзной альтернативой именно по подходу к жизни, к политике, к пространству, к времяпровождению. Сейчас мы не можем утверждать это, но на нынешний день все равно мягкости не хватает, которая предполагается, как мы считаем, в политике в том числе. Её очень не хватает в нашем обществе», — пояснил спикер.
Дмитрий Штаков рассказал, кто поддерживал и финансировал «пенную» политическую структуру в 90-е годы.
«В 90-е было разрешено членство в двух партиях, поэтому у нас много было известных людей: Сергей Николаевич Бабурин — политический деятель, учёный-юрист, Николай Федоров — президент Чувашии, Александр Порфирьевич Торшин, который был сотрудником аппарата Белого дома. Из финансовых поддерживающих это был Юрий Милюков, из депутатов многие были членами партии, много спортсменов, художников, поэтов, музыкантов, группа «Дюна», Иван Шаповалов — огромное количество людей участвовали в наших мероприятиях. Валдис Пельш и Алексей Кортнев первые выступления делали на наших партийных мероприятиях. В ближайшее время мы собираемся проводить восстановительный съезд партии, и там уже посмотрим, кто готов участвовать в возрождении», — сообщил собеседник.
По словам председателя «Партии любителей пива», никаких властных амбиций у их политического объединения — им достаточно того, чтобы у партии были сторонники, которые разделяют идею гимна Валерия Шаповалова: «Давай вместе пиво пить, давай будем все дружить».
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Анастасия Бондарева