«Новые люди» и Партия роста решили объединиться

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Партией «Новые люди» и Партией роста подписано соглашение об объединений.
Документ об юридическом объединении подписан лидерами Алексеем Нечаевым и Борисом Титовым. Об этом проинформировали в пресс-службе партии «Новые люди».
По словам Нечаева, после объединения партии выдвинут единого кандидата на выборы президента России 2024 года.
Ранее, в июне 2023 года, «Новые люди» и Партия роста решили заключить союз для совместного участия в региональных выборах.
Сообщалось, что Григорий Явлинский не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы президента в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».
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По словам Нечаева, после объединения партии выдвинут единого кандидата на выборы президента России 2024 года.
Сообщалось, что Григорий Явлинский не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы президента в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».
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Мария Фирсова