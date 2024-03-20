Госдума поддержала введение штрафов за назойливые рекламные звонки

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится административная ответственность за навязчивую рекламу по телефону. Соответствующее решение размещено на сайте Госдумы.
Речь идет о рекламных сообщениях и звонках, поступающих без предварительного согласия получателей в ситуациях, когда спамщики находят телефоны в слитых базах данных и потом атакуют граждан.
Теперь за это накажут рублем. Назойливая реклама, распространяемая по сетям электросвязи, обернется для простых граждан штрафом в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 млн. рублей.
В Госдуме подчеркнули, что в рамках законодательства распространение такой рекламы (в звонках и смс, а также по электронной почте) возможно только после получения согласия получателя рекламы.
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Теперь за это накажут рублем. Назойливая реклама, распространяемая по сетям электросвязи, обернется для простых граждан штрафом в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 млн. рублей.
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Мария Федоровцева