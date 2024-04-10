Госдума в I чтении приняла законопроект о фиктивных браках с иностранцами

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Депутаты государственной думы РФ в первом чтении приняли законопроект, направленный на борьбу с заключением фиктивных браков с иностранцами в целях последующего получения мигрантами разрешения на временное проживание (РВП) или гражданства России.
По словам председателя нижней палаты российского парламента, если иностранцы хотят жить в России, то оны должны знать русский язык, соблюдать законы страны, уважать её культуру, историю и традиции и заключать брак исключительно ради создания семьи. По его словам, в настоящее время фиктивное заключение брака или ложное усыновление — одна из лазеек для нелегальной миграции. Существуют фирмы, специализирующиеся на оказании таких услуг. Это необходимо пресечь, подчеркнул спикер Госдумы.
Авторами инициативы, внесённой в нижнюю палату парламента в ноябре прошлого года, выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Законопроект будет способствовать совершенствованию миграционного законодательства в части препятствования использованию фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ, указано в пояснительной записке к документу.
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