«Давайте еще газету и радио»: Милонов раскритиковал коллег за идею о молодежном телеканале

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал коллег за идею о создании патриотического моложеного телеканала для продвижения семейных ценностей. По его словам, с таким же успехом можно было предложить создать газету или радио для молодежи.
«Телеканал — это здорово, но сегодня фокус смещается все более в сторону Интернета. Те, кому предстоит создавать семьи, вряд ли будут так же смотреть телевизор, как это происходило 40 лет назад, когда иных массмедиа не существовало», — пояснил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.Напомним, с предложением создать подобный телеканал ранее выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее мнению, таким образом удастся укрепить институт семьи среди молодого поколения, наделить детей моральными ориентирами и вдохновить их.
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