«Тысячи смертей»: Милонов объяснил запрет продажи зажигалок детям

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
1 марта 2025 года вступит в силу закон о запрете продажи несовершеннолетним газосодержащих бытовых товаров. Таким образом, продажа зажигалок несовершеннолетним будет приравниваться к продаже табака.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что инициатива внести законопроект на запрет зажигалок связан с детской токсикоманией.
По его мнению, зажигалки детям не нужны, потому что нет таких сфер деятельности, где они бы ими применялись.
Ранее Виталий Милонов объяснил, что продажа энергетиков детям соответствует статье УК о нанесении вреда здоровью ребенка, потому что каждая банка энергетика «равноценна побоям».
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«Не хотелось бы, конечно, раскрывать все карты, но на этот закон повлиял аспект токсикомании. К сожалению, мы знаем о таком явлении, как употребление всевозможных веществ, даже вдыхание газа из зажигалок, которые вызывают некие галлюцинации. Газ является сильным токсином для организма, отравляющим веществом. И статистика показывает, что из-за этого происходит несколько тысяч смертей в год», — объяснил депутат.
По его мнению, зажигалки детям не нужны, потому что нет таких сфер деятельности, где они бы ими применялись.
Ранее Виталий Милонов объяснил, что продажа энергетиков детям соответствует статье УК о нанесении вреда здоровью ребенка, потому что каждая банка энергетика «равноценна побоям».
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Анастасия Бондарева