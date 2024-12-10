«Ядерная порция»: Милонов объяснил законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
9 декабря в Государственную Думу внесли законопроект, предусматривающий штрафы до полумиллиона рублей за продажу детям энергетиков. В работе также находятся предложения о штрафах за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров и об ужесточении ответственности за повторную продажу детям алкоголя.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что в настоящее время фиксируется большое количество правонарушений, связанных с продажей веществ и препаратов, которые не предназначены для несовершеннолетних.
По его словам, без детской аудитории нелегальной продажи подобных веществ не проводилось бы, потому что среди взрослых популярность «конфетных парилок» низкая.
По мнению Милонова, продажа подобных веществ ребенку соответствует статье УК о нанесении вреда здоровью ребенка, потому что каждая банка энергетика «равноценна побоям».
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«Наказание за подобные действия несоразмерно легкое и мягкое — буквально 5 тысяч рублей может заплатить продавец. Это ничто по сравнению с теми кошмарными оборотами теневого бизнеса, с той прибылью, которую они извлекают от продажи разного рода энергетиков, никотинсодержащей продукции», — сказал он.
По его словам, без детской аудитории нелегальной продажи подобных веществ не проводилось бы, потому что среди взрослых популярность «конфетных парилок» низкая.
«В энергетиках, то есть в этих синтетических тонизирующих веществах, есть эффект, действующий на психику, на нервную и эндокринную системы. Этот эффект поистине ужасающий. Об этом никогда не скажут производители, которые делают яркие, красивые банки, дают рекламы, продвигают свои бренды через разные сообщества. Даже на взрослых энергетики воздействуют крайне сложно и негативно, а для развивающегося ребенка ядерная порция подобных психостимуляторов — полный ужас», — поделился депутат.
По мнению Милонова, продажа подобных веществ ребенку соответствует статье УК о нанесении вреда здоровью ребенка, потому что каждая банка энергетика «равноценна побоям».
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Анастасия Бондарева