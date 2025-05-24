Даванков ответил на призыв Мизулиной возбудить дело против него: «Главное – не выйти на самих себя»

Владислав Даванков (фото: duma.gov.ru)
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ответил на обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Следственный комитет с просьбой возбудить против него уголовное дело за клевету.
«Главное в следственных действиях – не выйти на самих себя», – заявил депутат в беседе с «Газетой.Ru».Ранее сообщалось, что Екатерина Мизулина в ходе встречи с молодёжью в Краснодаре отвечала на вопрос студента, связанный с Владиславом Даванковым. Общественница подчеркнула, что попросила Следственный комитет возбудить дело против депутата, который пригласил Мизулину в Госдуму, чтобы она отчиталась о потраченных 200 миллионах рублей. Также он обвинил её вымогательствах у Паши Техника.
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Анастасия Чинкова