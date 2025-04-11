«Вот это поворот!»: Мизулину проверят на предмет вымогательства после заявлений экс-жены Паши Техника

Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Глава общественной организации «Лига безопасного Интернета» Екатерина Мизулина будет проверена на предмет возможного вымогательства. Есть предположения, что её вопросы и претензии к рэперу Паше Технику (настоящее имя — Павел Ивлев. — Прим. ред.) были решены «неформально», в частном порядке.
С просьбой проверить общественницу на предмет того, насколько законными были неформальные методы улаживания противоречий с ныне покойным музыкантом, к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков, сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня». А поводом стало высказывание бывшей супруги рэпера Евы Карицкой, которая заявила, что у Мизулиной были вопросы к Технику, но их удалось «решить» в ходе неформальной частной беседы.
Напомним, в декабре 2023 года глава общественной организации направляла запрос в МВД с просьбой проверить Пашу Техника на предмет пропаганды запрещённых веществ и деструктивного контента. Однако после проверки дела не возбуждались.
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Напомним, в декабре 2023 года глава общественной организации направляла запрос в МВД с просьбой проверить Пашу Техника на предмет пропаганды запрещённых веществ и деструктивного контента. Однако после проверки дела не возбуждались.
«Примечательно, что после этого Екатерина Мизулина не предпринимала дальнейших попыток инициировать проверки и не высказывалась публично о деятельности Павла Ивлева, несмотря на многочисленные поводы для этого», — говорится в обращении Даванкова.Парламентарий считает такое поведение для Мизулиной нехарактерным. По его словам, как правило, она направляет обращения и высказывается до тех пор, пока органы не предпримут меры. В качестве примера Даванков приводит Моргенштерна*. Вице-спикер нижней палаты российского парламента считает необходимым проверить «этот и другие аналогичные случаи» на предмет выявления признаков противоправной деятельности, в том числе вымогательства. Особенно в свете заявления экс-супруги умершего Техника.
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Александр Бойцов